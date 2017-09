Forza Motorsport 7: Fehlstart auf Windows 10

PC XOne

Sie will offenbar noch nicht enden, die lange Geschichte der Probleme im Windows-Store. Wie schon bei Spielen wie Halo Wars 2 zuvor, macht bereits der kürzlich gestartete Pre-Load von Forza Motorsport 7 Probleme. Bei zahlreichen Nutzern bricht der Download nach einiger Zeit mit einer Fehlermeldung ab – und kann natürlich nicht einfach so fortgesetzt werden. Das passiert bei unterschiedlichen Download-Ständen, oft auch dann, wenn bereits 50 GB und mehr des beinahe 100 GB großen Downloads abgeschlossen sind.

Wann es Abhilfe gibt weiß im Moment niemand so recht. Bleibt am Ende noch die Frage, ob die PC-Fassung, wenn denn der Download funktioniert haben sollte, technisch diesmal ausgereiferter ist als etwa bei Forza Horizon 3, Gears of War 4 und wie sie alle heißen, die Microsoft-eigenen Spiele, die sowohl für Xbox One als auch für Windows 10 veröffentlicht wurden.