Transport Fever: Convenience-Patch für Ende Oktober angekündigt

Mit dem Gameplay-Patch veröffentlichte Urban Games erst Ende Juli viele Verbesserungen und Neuerungen für Transport Fever. Trotzdem arbeitet der schweizer Entwickler weiter, mit einem Fokus auf die Performance, an der Wirtschaftssimulation. Weil aber eine deutliche Steigerung nur durch essenzielle Änderungen erreicht werden kann, wird nun als nächster Schritt ein weiterer Patch veröffentlicht, der die Wartezeit verkürzen soll.

Der sogenannte Convenience-Patch soll das Spielerlebnis verbessern und die Bedienung vereinfachen. Eines der Hauptfeatures wird eine skalierbare Benutzeroberfläche sein, die eine bessere Unterstützung hoher Bildschirmauflösungen mit sich bringt. Eine Verbesserung der Bedienbarkeit soll durch neu eingefügte Scroll-Balken erreicht werden. Zudem wird die Mod-Verwaltung erleichtert und das Autosave-Feature verbessert. Abgerundet wird der Patch mit vielen kleinen Verbesserungen und Fehlerbehebungen, die spätestens mit der Veröffentlichung bekannt gegeben werden.

Nach dem Robustness-Patch, dem Performance-Patch, dem Usability-Patch und dem Gameplay-Patch wird dies der fünfte Patch sein, den die Entwickler veröffentlichen. Dies unterstreicht ihre immer wieder getätigte Äußerung, sie würden weiterhin an der Verbesserung des Spiels arbeiten. Veröffentlicht werden soll der Convenience-Patch Ende Oktober und käme damit kurz vor dem einjährigen Geburtstag von Transport Fever (Release: 8.11.2016). Wer – wie schon beim Gameplay-Patch auch – vorher schon den Patch testen möchte, kann am Beta-Test teilnehmen, der am 11.10. starten wird. Wie die Teilnahme funktioniert, steht auf der entwicklereigenen Wiki-Seite.