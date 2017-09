Games with Gold im Oktober mit Gone Home, Rayman 3 HD und mehr

XOne

Larry „Major Nelson“ Hryb, der Programming Director für Xbox Live bei Microsoft, gab heute auf seinem Blog die Games with Gold für Oktober bekannt. Demnach können sich die Xbox-One-Besitzer mit dem Gold-Abo im kommenden Monat auf die Konsolen-Umsetzung des düsteren First-Person-Adventures Gone Home (GG-Note. 6.5) und das First-Person-Puzzlespiel The Turing Test (GG-Note: 8.0) freuen. Für die Xbox 360 werden unterdessen der 3D-Platformer Rayman 3 HD und den Kriegsshooter Medal of Honor - Airborne verfügbar sein. Die beiden Last-Gen-Titel können übrigens dank der Xbox-One-Abwärtskompatibilität ebenfalls auf der aktuellen Konsole des Redmonder Herstellers gespielt werden. Nachfolgend alle Termine im Überblick:

Games with Gold Oktober 2017 - Xbox One

Gone Home: Console Edition – 01. bis 31 Oktober 2017

The Turing Test – 16. Oktober bis 15. November 2017

Games with Gold Oktober 2017 – Xbox 360