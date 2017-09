Call of Duty - WW2: Solokampagne gut sechs Stunden lang

PC XOne PS4

Die Solokampagnen der Call of Duty-Reihe waren selten besonders umfangreich. Die von Treyarch entwickelten Serienteile wie Black Ops und Black Ops 2 gehören mit zu den längsten. Blöd nur, dass das im November erscheinende Call of Duty - WW2 (Preview) von Sledgehammer Games stammt. Übermäßig kurz soll die Einzelspieler-Kampagne aber nicht ausfallen, wie Glen Schofield, General Manager von Sledgehammer Games, in einer Antwort auf Twitter bestätigte. Konkrete Zahlen nennt er zwar nicht und weist darauf hin, dass es auch sehr auf den Spielstil des Nutzers – und nicht zuletzt auf den gewählten Schwierigkeitsgrad ankommen würde. Allerdings sagt er, dass man mit etwa demselben Umfang wie im letzten Sledgehammer-CoD rechnen könne, "vielleicht sogar mit etwas mehr".

Dieser Serienteil, Call of Duty - Advanced Warfare (im Test: Note 8.0), bot circa sechs Spielstunden auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, also tendenziell ebenfalls mehr als die meisten der von Infinity Ward entwickelten Serienteilen. Call of Duty - WW2 wird allerdings auch einen umfangreichen Mehrspieler-Modus umfassen. Mehr dazu könnt ihr in unserem Bericht aus dem Beta-Test erfahren. PC-Spieler können ab dem 29. ebenfalls an einem Beta-Test teilnehem. Mehr Infos dazu findet ihr in dieser News. Das Spiel selbst erscheint am 3. November für PC, PS4 und Xbox One.