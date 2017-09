Atari Box: Details zu Preis, Betriebssystem und mehr bekannt

andere

Im Juli hatte Atari einige neue Details zur sogenannten Atari Box bekannt gegeben, die im Wesentlichen, aber nicht nur, eine Neuauflage des Atari 2600 ist, die, so ähnlich wie die Nintendos Mini-Varianten von NES und der Ende dieses Monats erscheinenden Mini-Version des Super Nintendo Entertainment Systems auch via HDMI an aktuelle TV-Geräte oder -Monitore anschließbar ist.

Nun hat Atari einige weitere Details zum Gerät bekannt gegebenen. Demnach soll die Atari Box im Frühjahr im Handel aufschlagen. Die Preisspanne soll letztlich bei 250 bis 300 US-Dollar liegen, womit das Gerät erheblich teurer in der Anschaffung wäre als die genannten Mini-Modelle von NES und SNES von Nintendo. Die Preisspanne erklärt sich dabei aber wohl daraus, dass es unterschiedliche Modelle des Geräts geben soll, die beispielsweise mit unterschiedlichen Speichergrößen ausgestattet sind. Zudem soll es vor dem finalen Release eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo geben, um zusätzliche Finanzierunsgelder einzunehmen. Das Finanzierungsziel bleibt dabei, genauso wie die Anzahl an Spielen, die "möglichst viele First- und Third-Party-Spiele" der klassischen Atari-Konsolen umfassen sollen, bis auf Weiteres Ataris Geheimnis. Die Atari Box soll aber eine große Breite der genannten Spiele umfassen.

Klar ist, dass die Retro-Konsole auf dem offenene Betriebssystem Linux sowie auf einem Grafikchip von AMD basieren soll und neben den Spielen für klassische Atari-Konsolen auch Streaming, verschiedene Apps, die Anbindung an Soziale Netzwerke, einen Internet-Browser sowie Musikstreaming bieten soll. Zudem deutet die Mitteilung Ataris an, dass offiziell die Integration standardmäßig nicht vorhandener Spiele damaliger Atari-Konsolen möglich sein soll. Fred Chesnais, Geschäftsührer von Atari dazu:

Mit der Atari Box wollten wir ein offenes System erschaffen, ein Killer-Produkt, auf dem Leute spielen, streamen und browsen können, mit einer größtmöglichen Freiheit. Atari-Spiele und -Inhalte werden genauso verfügbar sein wie Spiele und Inhalte anderer Anbieter. Wir wollten unsere Atari Box zudem mit unserer Community veröffentlichen und unsere Fans mit einem exklusiven Vorabzugang sowie Special Editions belohnen und sie als aktive Teilhaber bei unserer Produktvermarktung teilhaben lassen.

Wie sieht es bei euch aus? Wärt ihr bereit, für das Gerät bis zu 300 US-Dollar auszugeben oder bleibt ihr bei derartigen Preisvorstellungen zunächst wenigstens zurückhaltend?