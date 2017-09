Batman - The Enemy Within: Trailer stimmt auf Episode 2 - Der Pakt ein

PC XOne PS4 iOS Android

Mit leichter Verspätung geht Batman - The Enemy Within (im Test), die zweite Staffel von Telltale Games' Superhelden-Adventure, am 3. Oktober bekanntlich mit Episode 2 weiter (wir berichteten). Heute hat die kalifornische Spieleschmiede einen neuen Trailer zu Der Pakt veröffentlicht, der auf die Fortsetzung der insgesamt fünfteiligen Reihe einstimmen soll. Neben Protagonist Batman, alias Bruce Wayne, werden darin wahrscheinlich auch der Joker und Harley Quinn eine bedeutende Rolle spielen.