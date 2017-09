Need for Speed - Payback: Trailer zeigt Möglichkeiten in Open-World

PC XOne PS4

Mit der E3-Demo von Need for Speed - Payback (Preview) konnte uns Entwickler Ghost Games noch nicht von seinem Rennspiel überzeugen. Allerdings gibt es in der laut den Machern größten Open-World der Seriengeschichte ja noch ein paar andere Dinge zu tun als das Rennen, das wir in LA fahren konnten. Wie ihr auch im unten verlinkten Gameplay-Trailer mit dem Namen "Willkommen in Fortune Valley" sehen könnt, zählen neben regulären Straßenrennen unter anderem auch Tuning-Optionen für eure Fahrzeuge sowie diverse Challenges in der Spielwelt dazu.

Gut aussehen tut das neue Need for Speed in jedem Fall schon mal, wobei auch die kürzlich bekanntgegebenen Hardware-Anforderungen für die PC-Version nicht übermäßig hoch ausfallen. Mit Need for Speed - Payback kehrt die Reihe nach einem Sabbat-Jahr wieder zurück. Bereits früh gab EA bekannt, dass Payback anders als der letzte Teil ohne einen Always-On-Zwang auskommen wird. Neben der PC-Version erscheint der Titel auch für PlayStation 4 und Xbox One.