SW Battlefront 2: Alle Modi, Klassen & Schauplätze, PC-Anforderungen

PC XOne PS4

Am 17. November erscheint mit Star Wars - Battlefront 2 (Preview) der neue Teil der Actionreihe von EA DICE. Heute haben die Macher ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, in dem sämtliche Spielmodi, Helden und Schauplätze vorgestellt werden. Im Rahmen dessen gehen die Entwickler auch auf den sogenannten Arcade-Modus ein, eine reine PvE-Spielvariante, die ihr entweder allein oder wahlweise auch im Splitscreen-Modus mit einem zweiten Spieler angehen könnt.

Im unten eingebetteten Gameplay-Video, in dem ihr auf Wunsch auch deutsche Untertitel aktivieren könnt, erfahrt ihr außerdem auch ein paar Details zum neuen Klassensystem oder wie das im Vergleich zum Vorgänger veränderte Sternenkarten-System in Star Wars - Battlefront 2 funktioniert. Ein bisschen was zu sehen ist auch aus der Einzelspieler-Kampagne des Spiels. Auf eine solche hatte DICE im ersten Star Wars - Battlefront (im Test: Note 8.5) noch vollständig verzichtet.

Star Wars - Battlefront 2 erscheint weltweit zum eingangs genannten Termin für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Bereits am 6. Oktober startet (für Vorbesteller bis zum 30.9. zwei Tage früher) ein erster Open-Beta-Test. EA hat dazu nun auch die Hardware-Anforderungen für PC bekannt gegeben, die wie folgt aussehen:

Minimale Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem: Windows 7 SP1

Prozessor: AMD FX-6350/ Intel Core i5 6600K

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafikkarte: AMD Radeon HD 7850 (2 GB)/ NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)

DirectX-Version: 11.0

Internetverbindung: mind. 512 KB/s

Festplatte: 15GB

Empfohlene Systemvoraussetzungen: