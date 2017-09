Forza Motorsport 7: Pre-Load ab sofort auf PC und Xbox One möglich

PC XOne

Am 3. Oktober erscheint bekanntlich mit Forza Motorsport 7 (Preview) der neueste Teil von Turn 10 Studios' Rennspielreihe für PC (Windows 10) und Xbox One. Wie das Studio nun bekannt gab, können Vorbesteller der digitalen Fassung ab sofort den Pre-Load starten, sowohl auf PC als auch auf Xbox One. In Anbetracht der Datenmenge von circa 50 GB (Xbox One) bis 95 GB (PC, später auch Xbox One X) vielleicht keine so schlechte Idee, das Spiel schon jetzt herunterzuladen. In der Download-Version ist der aktuelle "Day-One-Patch" bereits enthalten, der Käufer der Disc-Fassung ebenfalls zum Download von gut 50 GB zwingen wird (wir berichteten).

Insbesondere bei der PC-Version ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass es zum Launch oder kurz darauf noch das eine oder andere Update gibt. Die Windows-10-Versionen der Microsoft-Spiele hatten in der Vergangenheit zum Start häufiger mit größeren technischen Problemen zu kämpfen.