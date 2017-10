Im Jahr 2012 trat Tim Schafer mit seiner Kickstarter-Kampagne zu(damals noch "Double Fine Adventure") eine Crowdfunding-Welle los. Man könnte sie auch als Kickstarter-Verheißung bezeichnen. Auch heute noch probieren auf Kickstarter und anderen Schwarmfinanzierungs-Plattformen zahlreiche Entwickler ihr Glück – Brian Fargo, Obsidian Entertainment oder Larian konnten gleich mehre Male hintereinander hohe Summen einnehmen.Mittlerweile ist das Crowdfunding, im Vergleich zur Boom-Phase, ein wenig in den Hintergrund gerückt – so zumindest der äußere Eindruck. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie aktiv ihr aktuell im Vergleich zum Jahr 2012 beim Crowdfunding seid, wobei wir nochmals betonen, dass es uns in der Umfrage ausschließlich um Computer- und Videospiele und nicht um Brettspiele, Musik oder auch Gaming-Hardware geht. Beteiligt ihr euch häufiger als früher an der Schwarmfinanzierung oder seltener?Lasst uns in den Kommentaren unter dieser News gerne genauer wissen, wie sich euer Crowdfunding-Verhalten verändert hat, also beispielsweise ob ihr zwar weniger Projekte unterstützt, dafür jedoch mit höheren Summen oder ob es womöglich genau umgekehrt ist. Fühlt euch ferner frei, mit den anderen Usern und der Redaktion in den Kommentaren über das aktuelle Thema zu diskutieren. Teilnehmen könnt ihr wie immer bis zum kommenden Montag um 10:00 Uhr. Danach werten wir die Sonntagsfrage aus.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.