Mittelerde 2: "Mikrotransaktionen beeinflussen nicht die Spielbalance"

Mikrotransaktionen in Vollpreistiteln sind vielen Spielern ein Dorn im Auge – besonders, da oft die Befürchtung damit verbunden ist, dass sogenannte Pay-to-Win-Mechaniken oder wenigstens ein Zwang zu Echtgeld-Investitionen vorhanden sind. Deshalb war der Aufschrei einiger Spieler groß, als Warner Bros. Anfang August bekannt gab, dass auch Mittelerde - Schatten des Krieges (Preview) über einen Ingame-Shop mitsamt Echtgeldoptionen verfügt (wir berichteten).

In einem Interview mit dem englischsprachigen Magazin Eurogamer.net äußerte sich Bob Roberts, Chefdesigner des zuständigen Entwicklers Monolith Productions (No One Lives Forever, Fear) ausführlicher zu diesem Thema. Im Interview bekräftigt er, dass die Echtgeldoptionen im Spiel durch XP-Boosts zwar den Fortschritt des Spielers beschleunigen, nicht aber das Balancing betreffen:

Wir arbeiten uns die Finger wund, um dieses riesige Spiel umzusetzen, und als einer der Desginer, als Design Director, bin ich aufs Balancing fokussiert. Wir machen massig Playtesting betrieben und stellen sicher, dass es auf darauf ausgerichtet ist, dass Spieler Spaß daran haben. Wir haben sämtliche Loot-Boxen und alle Echtgeldkäufe bei den Playtestings ausgeschlossen, um sicherzustellen, dass wir an der Balance einer Spielerfahrung arbeiten, die lohnenswert ohne all diese Sachen ist.

In Mittelerde - Schatten des Krieges könnt ihr sowohl mittels freispielbarer Ingame-Währung als auch durch Echtgeld-Käufe Loot-Boxen freischalten, die beispielsweise die über Missionen erhaltenen Erfahrungspunkte erhöhen, um Held Talion schneller hochzuleveln. Darüber hinaus gibt es Loot-Boxen, die Ausrüstungsteile unterschiedlicher Qualität enthalten, was Waffen oder Rüstungsteile mit potenziell höheren Werten umfasst.

Ob die in Mittelerde - Schatten des Krieges enthaltenen Mikrotransaktionen den Spieler zu Echtgeldkäufen nötigen oder nicht, das erfahrt ihr demnächst in unserem Testbericht. In der Vergangenheit machte sich insbesondere Ubisoft mit Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen nicht nur Freunde. Zuletzt geriet unter anderem auch 2K Games mit den Echtgeld-Optionen in NBA 2K18 in die Kritik.

Schatten des Krieges, die Fortsetzung zum 2014 veröffentlichten Open-World-Actionspiel Mittelerde - Mordors Schatten (im Test: Note 8.0) erscheint am 10. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One.