PC XOne PS4

Im Osten nichts Neues

Ein Schlauch, wie er im Buche steht. Davon gibt es eine Menge im Spiel.

90-Grad-Winkel

Hier knallt es. Welle um Welle rollt auf uns zu.

Fazit

Top-Down-Action-Shooter (auch für PC und PS4)

Einzelspieler

ab 16 Jahren freigegeben

Preis am 28.9.2017: 19,99 Euro

In einem Satz: Schlechte Steuerung gepaart mit Schlauchlevels

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.GamersGlobal-Autorhattein seinem Angespielt-Bericht von der Gamescom bereits als "bockschweres Actionspiel" beschrieben, das mit einer komplexen Steuerung ausgestattet worden ist. Wir haben uns die finale Version des Titels angeschaut und prüfen, ob das Spaß macht oder doch vor allem Frust erzeugt.Am Setting hat sich zunächst nichts geändert. Ruiner spielt immer noch in der fiktiven Stadt Rengkok, die weiß Gott wirklich nicht gerade einladend ist. Als Protagonist, liebevoll Psychopath genannt, machen wir uns immer noch auf die Suche nach unserem vom Syndikat entführten Bruder und müssen uns auf dem Weg seiner Befreiung mit Massen an Gegnern auseinandersetzen, die uns daran hindern wollen.Dabei bedienen wir uns allerhand Waffen, die wir unterwegs finden, egal ob Handfeuerwaffe, Maschinengewehr, Pumpgun oder Stahlrohr, und durchpflügen die streng schlauchartigen, dunklen Abschnitte. Wir nutzen den Dash um uns aus brenzligen Situationen zu befreien, aktivieren unseren Schild, um unbeschadet an den Geschütztürmen vorbeizukommen und nähern uns so Stück für Stück unserem Ziel. An einigen Stellen betreten wir ein größeres Areal, das dann abgesperrt wird. Hier rücken dann in Wellen immer neue Gegner nach, die wir zu erledigen haben und ab da wird es unübersichtlich.Denn hier kommt die äußerst schwache Steuerung zum Tragen. Fällt sie im Gefecht gegen drei oder vier hintereinander kommende Feinde nicht sonderlich negativ auf, wirkt sie in der Unübersichtlichkeit bei Angriffen von mehreren Seiten wie ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad. Dass ihr dabei alle Knöpfe bedienen müsst, geschenkt. Dass ihr euch aber lediglich immer nur im 90-Grad-Winkel drehen könnt, das nervt gewaltig und hilft nur einem, dem Feind.Stellt euch das so vor: Ihr schaut nach rechts. Das ist auch gleichzeitig die Richtung, in die ihr schlagt und schießt. Kommen nun Gegner von oben, müsst ihr euch aktiv dort hin drehen. Bewegt ihr einfach die Figur nach oben, bleibt eure Blick- und Angriffsrichtung weiterhin rechts, weshalb ihr im Eifer des Gefechts meistens ins Leere schießt, da ihr vergessen habt euch zu drehen. Wenn ihr nun von zwei oder mehr Seiten angegriffen werdet, ist das Chaos perfekt und der sichere Tod vorprogrammiert. Warum hier keine 360-Grad-Bewegungsmöglichkeit eingesetzt wurde, bleibt das Geheimnis der polnischen Entwickler von Reikon Games. Und wäre das nicht alles schon schlimm genug, kommt noch die Sicht von schräg oben hinzu, die auch nicht optimal ist.Grafisch ist Ruiner in einer Art Cel-Shading-Optik entworfen, die gut zum Setting passt. Der Grad der Gewalt ist durch die entfernte Sicht ertragbar und wirkt nicht übertrieben, auch wenn es durchgehend blutig vonstatten geht. Musikalisch bleibt der Titel nicht im Gedächtnis.Insgesamt kommt Ruiner also eher durchwachsen weg. Das ganze Spiel wirkt trotz der düsteren Atmosphäre irgendwie seelenlos, zumal wir uns auch mit der Spielfigur nicht wirklich identifizieren können. Bockschwer finden wir es, abgesehen von der Steuerung, allerdings nicht. Ein bis zwei Schüsse, beziehungsweise Schläge, halten die Gegner maximal aus, bevor sie blutend zu Boden gehen. Vielleicht wurde da aber noch etwas an den Stellschrauben gedreht. Bleibt also festzuhalten: Wer sich mit Ruiner arrangiert, kann auf seine Kosten kommen. Wirklich zum Spiel raten können wir allerdings nicht.