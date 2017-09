Oddworld - Soulstorm: Erster Teaser von der EGX 2017

andere

Seit der Veröffentlichung von Oddworld - New 'n' Tasty arbeitet der verantwortliche Entwickler Oddworld - Inhabitants bekannterweise an einem neuen Ableger der Serie, der im vergangenen Jahr unter dem Titel Oddworld - Soulstorm angekündigt wurde. Im Zuge der diesjährigen EGX (Eurogamer Expo) im britischen Birmingham hat der Studio-Mitgründer und Serienschöpfer Lorne Lanning nun der Öffentlichkeit einen ersten Teaser präsentiert.

Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die Handlung von Oddworld - Inhabitants setzt kurz nach der Zerstörung von RuptureFarms und dem Sieg über den CEO Molluck ein. Gemeinsam mit 300 anderen befreiten Mudokons landet Abe in der Wüste - ohne Nahrung, Wasser und ohne Heimat. Aus Verzweiflung heraus suchen die Mudokons Trost in einem mysteriösen neuen Getränk, ohne zu ahnen, welche Konsequenzen das köstliche Getränk für ihre neu gewonnene Freiheit haben wird... Das erste Videomaterial deutet bereits an, dass die Story im neuen Spiel um einiges düsterer ausfallen wird. Auch grafisch können wir laut Lanning im Vergleich zu New 'n' Tasty einen großen Sprung nach vorn erwarten.

Neben dem kurzen Video wurde auf YouTube auch die komplette, knapp 44 Minuten lange Präsentation veröffentlicht, die ihr in den Quellenangaben verlinkt findet. Oddworld - Soulstorm soll irgendwann im kommenden Jahr für noch nicht bekannte Plattformen erscheinen.