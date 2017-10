Switch

Es ist ein offenes Geheimnis, dass es für die letzte Konsole von Nintendo, die WiiU, nicht sonderlich gut lief. Manch ein Spieler machte sich gar Sorgen, dass der japanische Hersteller, auch aufgrund des anhaltenden Erfolg der Handhelds der 3DS-Familie möglichweise ganz aus dem Sektor der stationären Spielekonsolen aussteigen könnte. Mit der Nintendo Switch (Report ), allerdings scheint der Publisher auch in diesem Sektor auf den Erfolgsweg zurückgekehrt zu sein – mit einer Spielekonsole, die mit ihrer Kombination aus stationärer Konsole und Handheld sogar gleich beide Bereiche abdeckt.Seit dem 3. März, und damit nicht viel mehr als ein halbes Jahr, ist die Nintendo Switch mittlerweile weltweit im Handel erhältlich. Das Angebot an Spielen zum Launch hatte mit dem Top-Titel und offenkundigen Plattformseller The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test: Note 9.5 ) zwar Hochkarätiges, aber noch nicht allzu viel verlockende Spiele im Angebot. Das allerdings hat sich gravierend geändert. Neben so einigen starken First-Party-Titeln (darunter erweiterte Neuauflagen wie) oder auch springen mittlerweile auch diverse Third-Party-Publisher auf den scheinbaren Erfolgszug auf. Bethesda bringt Doom, Skyrim und nächstes Jahr sogar Wolfenstein 2 - The New Colossus (Preview ), 2K Games veröffentlicht, Ubisoft ist unter anderem mit Mario + Rabbids - Kingdom Battle (im Test: Note 8.0 ) und auch EA bringt mit FIFA 18 (im Test: Note 9.0 ) einen Titel, der sich trotz inhaltlicher Kürzungen sehr gut verkaufen könnte. Vergessen darf man nicht zuletzt aber auch nicht die unzähligen kleineren Titel und Indie-Spiele wie die Neuauflage von, die sich trotz des spätestens Konsolen-Releases auf Switch auf der Nintendo-Plattform am besten verkaufte.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie ihr die Zukunft der Switch seht. Wird die Plattform ein Riesenerfolg, wie er sich aktuell andeutet, oder werden die anhaltend hohen Verkaufszahlen doch über kurz oder lang massiv zum Erliegen kommen? Lasst uns wie üblich in den Kommentaren unter dieser News ausführlicher eure Meinung zum aktuellen Thema wissen und fühlt euch frei, diese mit den anderen Usern sowie der Redaktion zu diskutieren. Teilnehmen könnt ihr wie immer bis zum kommenden Montag um 10:00 Uhr. Danach werten wir die Sonntagsfrage aus.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.