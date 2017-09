TT Isle of Man - Ride on the Edge: Release auf März 2018 verschoben

PC XOne PS4

Eigentlich wollte der französische Publisher Bigben Interactive das neue Rennspiel TT Isle of Man - Ride on the Edge bereits im November für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Nun gab Bigben jedoch bekannt, dass sich Interessierte noch bis März 2018 gedulden müssen. Wie das Entwicklerstudio angab, sei man mit der technischen Qualität noch nicht ganz zufrieden und wolle bis März entsprechend noch Verbesserungen insbesondere bei der Performance erreichen.

Beim Spiel handelt es sich, wie der Name bereits verrät, um ein Motorrad-Rennspiel, das auf dem "Isle of Man"-Rennen basiert, bei dem seit der erstmaligen Austragung weit mehr als 200 Rennfahrer ums Leben kamen. Einen konkreten Release-Termin nannte Bigben noch nicht. Kylotonn entwickelte in der Vergangenheit unter anderem Rennspiele wie Flatout 4 - Total Insanity (zum Arcade-Check), The Cursed Crusade (im Test) für dtp und ist für Bigben auch als neuer Stammentwickler für die WRC-Reihe verantwortlich, die kürzlich mit WRC 7 in die nächste Runde ging.