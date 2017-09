Fire Emblem Warriors: Drei Erweiterungen und Seasonpass angekündigt

Switch 3DS

In Japan erscheint der actionlastige Ableger der Fire Emblem-Reihe, Fire Emblem Warriors, bereits in diesem Monat, und knapp einen Monat später auch in Europa. Wie Publisher Tecmo kürzlich bekannt gab, wird das Spiel, das man als Mischung aus Tecmos Dynasty Warriors und der von Nintendo selbst entwickelten Rundentaktik-lastigen Kernreihe bezeichnen könnte, drei DLC-Erweiterungen erhalten. Das gilt sowohl für die 3DS-Version als auch für die Switch-Fassung.

Konkret plant Tecmo noch dieses Jahr das "Fire Emblem Fates Pack" zu veröffentlichen. Das soll zusätzliche Inhalte bieten, die von Fire Emblem Fates inspiriert sind. Im Februar 2018 folgt das "Fire Emblem - Shadow Dragon Pack", mit dem Figuren und Items Einzug in Warriors halten sollen, die aus Fire Emblem: Shadow Dragon bekannt sind. Schließlich folgt im März das "Fire Emblem - Awakening Pack", das entsprechend an Awakening angelehnte Inhalte ins Warriors integrieren soll.

Die drei Pakete sind auch einzeln zum Preis von 8,99 Euro erhältlich. Alternativ könnt ihr einen Seasonpass für 19,99 Euro erwerben, mit dem ihr Zugriff auf alle drei Pakete erhaltet, sobald diese verfügbar sind. Erwerben könnt ihr die Download-Inhalte aber definitiv nur separat für 3DS und Switch. Zugriff auf die DLC-Inhalte gibt es also nicht plattformübergreifend. Fire Emblem Warriors erscheint hierzulande am 20. Oktober für Nintendo 3DS und Nintendo Switch.