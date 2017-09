Bannermen: Mittelalterliche Echtzeitstrategie aus Schweden auf Kickstarter

PC MacOS

Nicht zu verwechseln mit dem 2D-Action-Adventure Bannerman sind die Bannermen des schwedischen Entwicklers Pathos Interactive. Nach erfolgreicher Teilnahme an der Square Enix Collective haben die Entwickler jetzt eine Kickstarterkampagne für ihren Echtzeitstrategie-Titel gestartet, 400.000 SEK (rund 42.000 Euro) wollen die Schweden zur Fertigstellung ihres Spiels einsammeln. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser News haben sie bereits 20 Prozent ihrer Zielsumme erreicht – und die Kampagne läuft noch bis zum 25. Oktober.

Bannermen ist ein RTS, das sich zwar von den Klassikern des Genres inspirieren lässt, jedoch auch nicht davor scheut, neue Wege zu gehen. So könnt ihr in dem Spiel natürliche Ereignisse wie Blitzschläge und Lawinen kontrollieren, um eure Feinde zu besiegen, ohne eure Armeen in Gefahr zu bringen. Des Weiteren sind selbstverständlich Elemente wie der (Aus-)Bau eurer Basis und die Versorgung eurer Truppen ein essentieller Bestandteil des Gameplays. Den Kickstarter-Trailer, in dem die Entwickler sich und ihr Spiel vorstellen, haben wir unter dieser News eingebettet.

Die Kampagne enthält die typischen Teilnahmestufen, vom simplen digitalen "Dankeschön" für 10 SEK (etwa 1 Euro) bis hin zum Besuch der Entwickler und Teilnahme an der Gestaltung des Spiels für 14.000 SEK (etwa 1.450 Euro). Eine digitale Kopie des Spiels erhaltet ihr ab 190 SEK (19,90 Euro). Bannermen ist bereits auf Steam vertreten und wenn alles gut geht, soll das RTS im Mai nächsten Jahres für PC und MacOS erscheinen.