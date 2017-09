Skyrim auf Switch angespielt – Bethesdas Rollenspiel-Epos macht mobil

Switch

„Wer will noch mal, wer hat noch nicht?“ – so anscheinend das Motto bei Bethesda, wenn es um ihren Rollenspielhit The Elder Scrolls 5 – Skyrim (im Test: Note 9.5) geht. Ursprünglich im Jahr 2011 für PC, PS3 und Xbox 360 erschienen, fand das Spiel letztes Jahr auch in der Special Edition (im Test: Note 9.0) auf PS4 und Xbox One (und nochmals PC). Doch damit nicht genug: Im November kommt Skyrim auch noch als VR-Version für die Playstation VR (TGS-Angespielt) sowie als Umsetzung für die Nintendo Switch. Letztere Version konnten wir kürzlich bei Bethesda in Frankfurt ausprobieren.

Es ist ein wenig wie nach Hause zu kommen: Auch nach fast sechs Jahren finden wir uns insbesondere in dem Startgebiet von Himmelsrand noch immer wunderbar ohne Questmarker und Wegweiser zurecht. Gerade von einem Drachen vor unserer Enthauptung gerettet und anschließend vor dem fliegenden Monster durch die Katakomben eines Dorfes geflüchtet, befinden wir uns nun auf dem Weg nach Flusswald. Oben auf dem Berg hinter dem kleinen Dorf ragt das Ödsturzhügelgrab, der erste große Dungeon in Skyrim, heraus. Noch genau wissen wir, wo ein erstes kleines Wolfsrudel auf uns lauert. Nur die Positionen der versteckten Schatzkisten sind uns mittlerweile entfallen – aber verdammt, der Erkundungsdrang hat uns längst wieder gepackt.

Inhaltlich, das sollte keine große Überraschung sein, erwarten uns in Skyrim für die Nintendo Switch keinerlei Neuerungen. Änderungen am Aufbau und dem Design der Spielwelt gibt es entsprechend keine. The Elder Scrolls 5 basiert auf der Switch allerdings auf der letztes Jahr veröffentlichten Special Edition, die im Gegensatz zur Urfassung zahlreiche grafische Verbesserungen enthält. Die Addons Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn sind ebenfalls an Bord, nur auf die Mod-Unterstützung müssen wir verzichten. Ob Letzteres technische Gründe hat oder Nintendo womöglich hier nicht mitmacht, ist nicht bekannt.

Seine 2011er-Ursprünge kann Skyrim auch auf dem kleinen Bildschirm (wir spielten ausschließlich im Handheldmodus) der Nintendo-Konsole nicht verbergen, doch sind wir überrascht, wie gut sich das Spiel heute noch macht. Insbesondere die Weitsicht gleich zu Beginn über den großen See hinweg bietet ein tolles Panorama und lädt zum Stehenbleiben und Genießen der Aussicht ein. Ruckler konnten wir keine ausmachen, auch in Kämpfen blieb die Bildrate unserem Eindruck nach stabil. Allerdings wirken weit entfernte Objekte, allen voran Bäume, leicht verwaschen und ausgefranst.

Die größten Vorzüge, die bekanntermaßen die Nintendo-Fassung bietet, ist ihre Mobilität. Nachteile durch das kleine Display konnten wir nicht feststellen, selbst der anfängliche Angriff des Drachens wirkt auf dem 720p-Display imposant. Auch bei der Steuerung können wir Entwarnung geben – zumindest für Charaktere mit Einhand- oder Zweihandwaffen. Da hier keine hohe Präzision bei den Kämpfen nötig ist, funktioniert die Steuerung mit den recht fummeligen Joy-Con-Sticks sehr gut.

Wird für Magier oder Bogenschützen jedoch mehr Zielgenauigkeit erfordert, dürfte sich der Pro Controller wie bei Doom (zum Switch-Angespielt) als Controller der Wahl anbieten. Wer möchte, kann die Joy-Cons auch abstöpseln und getrennt voneinander benutzen. Dann habt ihr optional auch Zugriff auf eine Bewegungssteuerung, mit der sich Blocks und Schwerthiebe ausführen lassen. Gerade die Abwehrbewegung fühlt sich jedoch nicht gerade intuitiv an. Skyrim für die Nintendo Switch erscheint am 17. November dieses Jahres.

Autor: Christoph Vent (GamersGlobal)