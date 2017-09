Doom VFR angespielt – ein verdammt guter VR-Shooter

PC PS4

Ein Shooter mit dem Tempo eines Doom in VR? Wir waren anfangs ja skeptisch, als wir vergangene Woche auf einem Event bei Bethesda in Frankfurt die HTC Vive auf den Kopf setzten. Kurze Zeit später waren wir jedoch überzeugt: Warum Doom VFR sehr wohl funktioniert und welche Anpassungen an das Original-Spielprinzip nötig sind, sagen wir euch im Folgenden.

Wir starten in einem kleinen Raum, in dem wir vor den Mutantenhorden noch sicher sind. In jeder unserer Hände befindet sich einer der Vive-Controller. Mit dem linken bewegen wir uns durch die virtuelle Realität, und zwar mittels Teleport-Funktion. Drücken wir in die Mitte des kreisrunden Pads, erscheint eine Markierung auf dem Boden, die wir frei durch den Raum bewegen und bei Loslassen der Taste dort hinspringen.

Eine komplett freie Bewegung wie sie unter anderem in Resident Evil 7 (im Test: Note 9.0) möglich ist, steht uns nicht zur Verfügung – was jedoch nicht ausschließt, dass es sie am Ende geben wird. Zusätzlich können wir aber kleine Sätze nach vorne, hinten, links und rechts machen, indem wir die entsprechende Richtung auf dem Kreispad drücken. Das eignet sich besonders gut, um feindlichen Beschuss schnell auszuweichen und bietet sich als guter Mittelweg zwischen freier Bewegung und Teleport an.

Schnell statten wir unseren Marine in der rechten Hand mit Schusswaffen aus, die in VR allesamt riesig wirken und jederzeit über ein Waffenrad gewechselt werden. Erste Gegner segnen im folgenden Korridor unter unserem Plasmabeschuss das Zeitliche. Wie im Original geht es um Reaktionen und letztlich vor allem darum, die Feinde so schnell wie möglich mit Kugeln zu durchsieben. Ein Zielen über Kimme und Korn ist in Doom VFR fehl am Platz und kommt dem flüssigen Spielablauf (trotz Teleport-Bewegung) entgegen. Wie gut Doom für die virtuelle Realität angepasst wurde, sieht man auch daran, wie der Finisher übertragen wurde. Leiten wir den im Hauptspiel noch mit einem Nahkampfangriff ein, teleportieren wir uns nun einfach genau auf einen Gegner, sobald dieser leuchtet. Telefrag wird dieser Move genannt, und Kenner erinnern sich wohlig an frühere Multiplayer-Partien in Doom und Quake.

Doch nicht nur die Waffen sind in VR besonders groß, auch die Gegner wirken einfach nur imposant. Ob nun einfache Dämonen und Imps, ein Dämon oder ein fliegender Cacodemon, der in einer Höhle der Hölle plötzlich vor uns schwebt – das Mittendringefühl ist der Wahnsinn, genau so haben wir uns Doom in der VR vorgestellt. Dabei spart id Software in den zwei von uns gespielten Demolevels übrigens auch nicht an der Zahl der Gegner. Ein halbes Dutzend Feinde befindet sich eigentlich immer in unserem direkten Umfeld.

Erstaunlich: Obwohl wir bei Doom VFR quasi ständig in Bewegung sind, konnten wir während unserer Anspielsession keinerlei Anflüge eines Unwohlseins ausmachen. Selbst wenn wir mehrmals per Sidestep hin und herhüpften, gleichzeitig unseren Körper drehten und dabei nach oben zielten, änderte sich daran nichts. Wo ein Resident Evil bei bestimmten Animationen eine Blende setzt, bleibt Doom VFR übrigens voll drauf – beispielsweise bei Sprüngen zwischen Plattformen. Es bleibt zu hoffen, dass der Shooter auch auf PSVR ähnlich sauber umgesetzt wird.

Doom VFR wird übrigens keine Umsetzung des letzten Doom aus 2016 (im Test: Note 8.5), sondern ein eigenständiges Spiel mit neuen Levels. Wie groß der Umfang ausfällt, ist noch nicht bekannt. Angesichts eines Vorbestellerpreis von 30 Euro über Steam und den Playstation Store, gehen wir jedoch davon aus, dass es kleiner als das Reboot wird. Doom VFR erscheint am 1. Dezember dieses Jahres für HTC und PSVR, Pläne zu einer Umsetzung für Oculus Rift gibt es aktuell nicht.

Autor: Christoph Vent (GamersGlobal)