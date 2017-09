TGS2017: Yakuza Kiwami 2 bringt Foto-Shootings und RTS-Kämpfe

PS4

Spielbar war Yakuza Kiwami 2 – also Yakuza 2 in einer grafischen und spielerischen Neuauflage, wie das jüngst in Deutschland erschienene Yakuza Kiwami – auf der TGS 2017 nicht, wenn sich der GG-Reporter nicht sehr täuscht. Aber Sega zeigte in kommentierten Bühnen-Sessions Gameplay-Material. Daraus stammt auch das unten verlinkte YouTube-Video im O-Ton, das es schon allein deshalb wert ist, von euch angeschaut zu werden, weil ihr einen Eindruck von typischen japanischen Begeisterungsäußerungen beim Antesten von Essen im Fernsehen oder eben Videospielen auf Messen erhaltet...

Sega betonte Kiwaimi 2 auch ohne Anspielmöglichkeit stark auf ihrem Stand und richteten eine längere Schlange dafür ein, sich in einer Art Minikino einen Trailer ansehen zu dürfen. Von diesem und anderen Kiwami-2-Videos auf dem Stand (die zum Beispiel die Synchronisierung der Darsteller durch finster aussehende Sprecher zeigten) stammen im Wesentlichen die folgenden Infos.

Dass sich Kiwami 2 grafisch im Vergleich zum 2008er Original verbessern wird, ist klar, es dürfte abermals ein Stand auf ungefähr dem Level von Kiwami oder Yakuza 6 zu erwarten sein. Am grundsätzlichen Gameplay wird sich nichts ändern, auch die Story bleibt gleich: Unser Alter Ego, Kiryu Kazuma, hat am Ende des ersten Teils heldenhaft die Bossrolle im Tojo-Klan ausgeschlagen. Doch die Vergangenheit holt ihn bald ein, und Kiryu reist nach Osaka, um dem Treiben des konkurrierenden Omi-Klans Einhalt zu gebieten.

Was aber interessant ist, sind die neuen Minispiele. Hier müssen wir vorwegschieben, dass wir nur beschreiben können, was wir in den Videos sahen, eine Fehldeutung ist nicht ausgeschlossen. Jedenfalls wird es Foto-Shootings geben, bei dem Kiryu voyeuristisch (bekleidete) Schönheiten in Szene setzt. Allerdings nicht 3D-Modelle (man wird außerdem offenbar wieder einen Nachtclub leiten können wie schon in Yakuza 0): Wie in den „Telefonkabinen“ von Yakuza 0 handelt es sich um echte, abgefilmte Frauen. Das Ganze nennt sich "Gravure Shoot".

Nicht minder verstörend fanden wir eine Einlage, bei der man in einem Echtzeit-Taktikverschnitt mit seinen eigenen Yakuzas gegen fremde vorgeht, und zwar anscheinend im Bauarbeitermillieu, den gezeigten Szenen nach zu schließen. Es handelt sich um den mit Yakuza 6 eingeführten "Clan Creator", bei dem man sein Gebiet in Kamurucho (Tokio) und Sotenbori (Osaka) verteidigt und ausbaut.

Es ist also schon so, dass Sega mit Yakuza Kiwami 2 ein echtes Remake mit neuen Gameplay-Optionen im Vergleich zum Original liefern möchte, und nicht nur alten Sake in neuen Fässchen. Das Spiel erscheint in Japan am 7.12., im Westen vermutlich frühestens im Sommer 2018, wenn überhaupt.