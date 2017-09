Everybody's Gone to the Rapture: Entlassungen & Pause bei Chinese Room

PC PS4

Der britische Entwickler The Chinese Room, der uns in der Vergangenheit unter anderem Titel wie Dear Esther, Amnesia - A Machine for Pigs (Testnote: 7.5) und Everybody's Gone to the Rapture (Testnote: 6.5) brachte, wird vorübergehend geschlossen. Wie der Studio-Gründer und Leiter Dan Pinchbeck auf dem offiziellen Blog des Studios bekannt gab, wurde das Entwicklerteam bereits entlassen und man werde sich gemeinsam mit den beiden anderen MItgründern des Studios, Andrew Crawshaw und Jessica Curry für einige Zeit zurückziehen.

Laut Pinchbeck waren der Stress der letzten Monate, unter anderem auch durch die Endphase der Entwicklung von So Let Us Melt, sowie seine (nicht lebensgefährlichen) gesundheitlichen Probleme einfach zu viel für ihn geworden, weshalb er sich zu diesem Schritt entschlossen hatte. „Es war Zeit, eine Pause einzulegen, die Energie wieder aufzuladen, sich zu erholen und sich gründlich Gedanken über die Zukunft zu machen.“ Pinchbeck stellt klar, dass es nicht das Ende von The Chinese Room bedeutet, sondern es sich hier lediglich um eine Auszeit handelt.

Das Trio will weiterhin an dem geplanten Spiel 13th Interior (ursprünglich bekannt als Total Dark) arbeiten und wenn es soweit ist, auch wieder ein größeres Team hinzuziehen. Zudem sei die Finanzierung für das zweite Projekt Little Orpheus bereits gesichert und man werde noch bis Ende des Jahres mit den Arbeiten an einem ersten Prototyp anfangen. „Wir sind also immer noch da, nur eben vorerst nicht als ein voll aktives Entwicklerteam“, so Pinchbeck.

Wie er weiter ausführt, sei The Chinese Room viel schneller gewachsen, als er es beabsichtigte. „Wir sind in erster Linie Macher und in unseren Führungsrollen wurde es für uns immer schwieriger, auch praktisch an unseren Spielen beteiligt zu sein und Dinge zu tun, die wir lieben und für die wir das Studio gegründet haben, um sie machen zu können“, erklärt Pinchbeck und merkt an, dass ein Studio zu leiten ein ganz anderer Job sei und es gebe eine Menge Leute, die gut darin sind. Es sei allerdings nichts, was er und seine beiden Partner gerne machen: