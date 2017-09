Killer Instinct: 4K-Vergleich PC und Xbox One X von Digital Foundry

PC XOne

Wie Microsoft bereits durch die veröffentlichte Liste bekannt gab, wird Killer Instinct unter den Spielen sein, die von der Leistung der kommenden Konsole Xbox One X profitieren. Die britischen Kollegen von Digital Foundry haben auf YouTube eine kleine Grafik-Analyse veröffentlicht und die Xbox-One-X-Version des Spiels mit der erhältlichen PC-Version verglichen.

Wie es heißt, läuft Killer Instinct auch auf der Xbox One X in der nativen 4K-Auflösung und ist somit das erste Konsolen-Prügelspiel, das in true Ultra-HD gespielt werden kann. Die ursprünglich 2013 veröffentlichte Xbox-One-Version des Titels lief lediglich mit 720p und wurde erst später auf 900p gepatcht. Die 4K-Auflösung wurde erst in der 2016 veröffentlichten PC-Version geboten. Die Xbox-One-X-Fassung muss den direkten Vergleich mit dem Rechner nicht scheuen und sieht im Grunde identisch aus. Das gilt sowohl für die Texturqualität, als auch für die Partikeldichte, Kantenglättung und die Qualität der Umgebungsverdeckung. Das HUD und die Texte werden leider auf beiden Systemen nach wie vor nur in 1080p angezeigt.

Der einzige Unterschied wurde in der Bildrate ausgemacht. Während die PC-Version durchgehend 60 Bilder pro Sekunde liefert, waren bei der Xbox-One-X-Version leichte Drops zu beobachten. Allerdings fiel die Framerate laut der Redaktion selbst in extrem grafiklastigen Situationen nie unter 50 FPS. Der Patch für die Xbox One X wird pünktlich zum Release der Konsole, am 7. November dieses Jahres zum Download verfügbar sein.