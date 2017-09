Assassin’s Creed Origins: Director über Kritik an Gesichtsanimationen

PC XOne PS4

Assassin's Creed Origins ab 57,99 € bei Amazon.de kaufen.

Mit der Präsentation von Assassin’s Creed Origins (Preview) im Rahmen der diesjährigen E3 konnte Ubisoft viel positives Feedback seitens der Besucher ernten. Allerdings gab es auch Punkte, die kritisiert wurde, wie etwa die recht steif wirkenden Gesichtsanimationen. Auf das Thema während der PAX vom YouTube-Kanal Loomer angesprochen, erklärte der Director Ashraf Ismail, dass es sich bei dem gezeigten Material nicht um das finale Ergebnis handelte.

Laut dem Entwickler werden die Builds, die auf irgendwelchen Events gezeigt werden, nicht notwendigerweise immer eins-zu-eins mit der intern aktuellen Version des Spiels synchronisiert. An einem gewissen Punkt müsse man einfach das für eine Präsentation gedachte Material abzweigen und dann Zeit in die Stabilisierung und den Feinschliff der Anspielfassung investieren, um dafür zu sorgen, dass diese immer wieder problemlos gespielt werden kann.

Das bedeute aber auch, dass während man die Demo präsentiert und Interviews gibt, intern „eine ganze Armee an talentierten Leuten tagtäglich hunderte, wenn nicht tausende Änderungen in das Spiel einbringt“. Wie Ismail zudem anmerkt, war es aufgrund der Neuerungen, wie dem aktiven Kampfsystem, sehr wichtig, dass die Leute das Spiel selbst ausprobieren können, anstatt nur darüber zu reden oder Videos zu zeigen und die Demo zurückzuhalten, weil irgendwelche Punkte, wie eben die Gesichtsanimationen oder die Zwischensequenzen noch nicht fertig waren. Aktuell habe man alle Tools und Inhalte beisammen und arbeite kontinuierlich an den Verbesserungen und dem Feinschliff.

Ich verstehe also eure Besorgnis, ich habe das Feedback selbst gesehen, aber ich denke wir haben noch Zeit bis zum Release und wir werden das Spiel weiter verbessern, bis wir den Standard, mit dem wir zufrieden sind, erreicht haben.

Bis zum Release bleiben immerhin noch rund vier Wochen. Assassin’s Creed Origins wird weltweit ab dem 27. Oktober 2017 für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.