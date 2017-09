Nioh: Trailer zum DLC Ende des Blutvergießens // japanische Complete Edition angekündigt

PS4

Am Wochenende wurde auf der Tokyo Game Show der Trailer zum dritten und letzten Addon des Actionadventures Nioh (zum Test, Note: 8.0) mit dem Namen Ende des Blutvergießens uraufgeführt. Der Zusatzinhalt erweitert den Dark Souls-ähnlichen Titel um neue Haupt-, Neben- und Zwielichtmissionen und fügt dem Spiel den neuen Modus "Der Abgrund" hinzu. Laut Tom Lee, dem kreativen Leiter beim Entwickler Team Ninja, müsst ihr euch in dieser Spielart auf einem "immerwährenden Schlachtfeld beweisen" – nähere Informationen sollen noch folgen. Der DLC ist Teil des Season-Passes, ihr könnt ihn aber auch ab Dienstag, den 26. September für 9,99 Euro separat eurer Spielesammlung hinzufügen.

Desweiteren hat Koei Tecmo auf der TGS eine Nioh Complete Edition angekündigt. Die, erst einmal nur für den japanischen Markt bestimmte, Edition wird in zwei Varianten angeboten: Die digitale Complete Edition soll am 7. November erscheinen und enthält Nioh, die drei DLCs sowie fünf zusätzliche Waffen. Die physische Version hingegen wird erst am 7. Dezember veröffentlicht werden und neben Nioh samt Zusatzinhalten noch eine Mini-Soundtrack-CD und einen Artwork-Strategy-Guide für den leichteren Einstieg in das Spiel beinhalten.