TGS2017: Gameplay-Video zum japanischen Gangster-Epos Yakuza Online

Bereits im August enthüllte Sega einen Online-Ableger der bekannten japanischen Open-World-Actionserie Yakuza. Auf der zurzeit stattfindenden Tokyo Game Show wurde nun ein erstes Gameplay-Video zu Yakuza Online veröffentlicht, auch wenn im Vorwege der Messe anderes kommuniziert worden war. Das Spiel wird ein Free-to-Play-Titel, das sich mit Mikrotransaktionen finanzieren soll.

Yakuza Online spielt in der Gegenwart und somit nach den Geschehnissen von Yakuza 6 - The Song of Life (zur Angespielt-News), das die Geschichte um den Hauptcharakter Kazuma Kiryu abschließt. Protagonist, und somit euer neues Alter Ego, in dem Online-Titel wird Ichiban Kasuga, ein ehemaliges Mitglied des Tojo Clans. Elternlos aufgewachsen führte ihn sein Weg in die Aragawa-Familie, für die er auch vor 17 Jahren ins Gefängnis ging. Jetzt, vierzigjährig, kehrt er in seine Heimatstadt Kamurocho, eine fiktive Großstadt der Yakuza-Serie, zurück. Dort versucht Kasuga der Willkürherrschaft von Polizei und Omi-Allianz ein Ende zu bereiten und die Stadt unter seine Kontrolle zu bringen.

Yakuza Online soll im nächsten Jahr für Smartphones und PC in Japan erscheinen. Ob und wann der Titel zu uns in den Westen kommt ist derzeit nicht bekannt.