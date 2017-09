Obsidian Entertainment würde immer noch gerne ein neues Fallout machen

PC 360 PS3

In der Vergangenheit hat der Entwickler Obsidian Entertainment (South Park - Der Stab der Wahrheit - Testnote: 8.5, Pillars of Eternity - Testnote: 8.5) bereits des Öfteren die Bereitschaft signalisiert, ein neues Fallout-Spiel für Bethesda zu entwickeln. Das hat sich laut Josh Sawyer, dem Director hinter Fallout - New Vegas (Testnote: 9.0), bis heute auch nicht geändert. In einem Interview mit IGN.com machte der Entwickler noch einmal deutlich, dass das Studio sehr gerne wieder an einem neuem Franchise-Ableger arbeiten würde.

Ich würde sicherlich gerne wieder an einem Fallout-Spiel arbeiten und ich weiß, dass es bei Obsidian Entertainment zahlreiche Leute gibt, die ebenfalls wieder an einem neuen Fallout-Spiel mitwirken möchten. Wenn wir die Chance bekommen würden, dann würden wir es sehr gerne machen.

Ob Bethesda diesmal auf das Angebot eingeht, wird die Zukunft zeigen. Bisher hat der Publisher es nicht eilig gehabt, wieder ein Third-Party-Studio mit einer Entwicklung zu beauftragen.