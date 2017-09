PC XOne PS4 iOS Linux MacOS

Ein Pilot mit Höhenangst

Diese Höhle sieht nicht sehr einladend aus

Die Taschen können nie groß genug sein

Ein Blick auf die Skyline von St. Armando

Karibische Düsternis

Andere Ecken in St. Armando wirken etwas heruntergekommen.

Furioses Finale

Das Underland bietet einen farbenfrohen Kontrast zur düsteren Stadt

Fazit

Einzelspieler

Klassisches Adventure

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Preis: 19,99 Euro bei Steam

In einem Satz: Eine fröhliche Mischung aus Film Noir und karibischem Jazz-Flair.

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Nach langer Wartezeit und einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne im Oktober 2015 ist nun endlich der dritte und finale Teil vonerschienen. Nachdem uns das Team Skygoblin jetzt die ganze Geschichte geliefert hat, liefern wir euch einen Eindruck zum dritten Kapitel in diesem Check.In The Journey Down begleitet ihr den Möchtegern-Piloten Bwana, seinen Bruder Kito und die Archäologin Lina auf ihrem Abenteuer auf der Suche nach dem legendären „Underland“. Am Ende des zweiten Kapitels haben sie dieses nun endlich erreicht und versuchen herauszufinden, was die dubiose „Armando Power Corporation“ dort zu vertuschen versucht. Das dritte Kapitel befasst sich nun mit den düsteren Machenschaften des Energiekonzerns und den alten magischen Mächten, die im Underland verborgen sind.Doch erstmal zurück auf Anfang, da sicher nicht alle die anderen beiden Kapitel gespielt haben. [Achtung, milde Spoiler!]: Im ersten Kapitel taucht Lina bei der Flugzeug-Tankstelle von Bwana und Kito auf, um ein Buch zu suchen, das den Weg ins Underland weisen soll. Zuletzt entkommen alle drei knapp den Schergen der Armando Corporation und landen schließlich im zweiten Kapitel in der verregneten Hafenstadt Port Artue, nur um sich dort von der korrupten Polizei ins Gefängnis stecken zu lassen.[/Spoiler Ende]Wie in allen klassischen Point-and-Click-Abenteuern rätselt ihr euch auch in dem dritten Kapitel von The Journey Down durch die abwechslungsreich erzählte Geschichte. Dabei ist es immer sehr lohnenswert, alle Gegenstände, die euch unter die Nägel kommen, einzustecken. Viele lassen sich gleich für mehrere Rätselaufgaben nutzen. Zusätzlich gibt es an ein paar Stellen noch Logikrästel, die aber einfach zu knacken sind. Daneben führt ihr viele Gespräche mit den meist eher minder vertrauenswürdigen Bewohnern von St. Armando und kommt so nach und nach den Hintergründen und Motiven der offensichtlich machthungrigen und umweltzerstörenden Armando Power Corporation auf die Spur.Die Geschichte um die mystischen Thauri-Gottheiten und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des Underlands durch einen skrupellosen Energiekonzern wird nicht nur in den vielen Dialogen mit den anderen Charakteren, sondern ebenso in ein paar schön animierten Zwischensequenzen erzählt. Damit, dass die Geschichte des unfähigen Underdogs – in diesem Fall ein Pilot mit Höhenangst –, der sich gegen übermächtige Strukturen stellt, keine Innovationspreise gewinnen wird, müsst ihr leben. Und auch wenn ein paar Figuren wie etwa der revolutionäre Rockstar Waasi oder sein Schwarm, die Journalistin Gabi, aus einem Klischeebuch stammen könnten, bleibt dennoch genug Spannung erhalten, um sich auf das Ende der Geschichte zu freuen.Untermalt wird eure Knobelei durch einen angenehm eingespielten jazzigen Soundtrack mit karibischen Einflüssen, der schon im Hauptmenü Ohrwurm-Potential entfaltet. Im finalen Showdown weicht der ruhige Jazz dann epischeren Klängen, der Soundtrack bleibt aber immer passend zum jeweiligen Ort und dessen Stimmung. Auch die sehr gute, aber leider ausschließlich englische Sprachausgabe kann sich sehen lassen, wobei für einige die vielen Dialekte gewöhnungsbedürftig sein mögen, den verschiedenen Charakteren aber mehr Einzigartigkeit verleihen. Ebenso aus der Reihe fällt das Artdesign, was sich einerseits an afrikanischen Masken orientiert, andererseits Elemente aus dem „Film noir“ aufgreift: Eine Mischung, die vom Studio Skygoblin auch als „Afro-Noir“ umschrieben wird.Und diese Stimmung kommt wirklich gut rüber. Zwar verliert The Journey Down nie seine humorige Note und geizt auch nicht mit Anspielungen auf andere Adventure-Titel oder Popkultur, außerhalb des sonnigen Underlands treibt ihr euch aber in heruntergekommenen Vierteln rum, in denen nur zwielichtige Gestalten hauen und jedes Gebäude einsturzgefährdet erscheint – abgesehen von der Konzernzentrale der Armando Power Corporation.Im Vergleich zu den beiden anderen Kapiteln hat der finale Akt auch leicht die Nase vorn. Nicht nur, dass die Geschichte nun nach knapp fünf Jahren endlich auf ihre Finale zusteuert und die Rätsel um das Underland und Bwanas und Kitos verschollenen Ziehvater Kaonandodo gelöst werden, auch die Schauplätze sind abwechslungsreicher und dadurch, dass ihr neben Bwana in einigen Szenen auch Lina – die eine Art weiblicher Indiana Jones zu sein scheint – steuern dürft, kommt keine Langeweile auf, auch wenn ein paar Rätsel sich nur mit der etwas kruden Adventure-Logik lösen lassen.Für alle, die schon ihren Spaß mit den ersten beiden Kapiteln hatten, ist das Finale eine Pflichtübung, das nicht enttäuschen wird. Alle anderen, die ein Faible für ausgefallenere Szenarien haben und die sich von einem Genremix wie Afro-Noir angezogen fühlen, sollten sich The Journey Down auch genauer ansehen. Selbst diejenigen, die Episodenspiele verachten, haben nun die Chance, die gesamte Trilogie am Stück zu genießen, was gut und gerne acht Spielstunden in Anspruch nehmen kann.