Doom: Bethesda mit ersten Details zur Umsetzung der Switch-Version

PC Switch XOne PS4

Nachdem vor Kurzem mehrere Pressevertreter im Rahmen eines Events in New York die Möglichkeit bekamen, die Switch-Version des Ego-Shooters Doom (Testnote: 8.5) im Handheld-Modus Probe zu spielen, hat Bethesda nun auch erste Details zur Umsetzung verraten. Wie ein Sprecher des Publishers gegenüber den US-Kollegen von Rolling Stone verriet, wird der Titel im TV-Modus nur mit einer Auflösung von 720p laufen. Dabei sollen zu jederzeit konstante 30 Bilder pro Sekunde geboten werden. In dem Statement heißt es dazu:

Das Spiel und die Rendering-Technologie von Doom sind sehr anpassungsfähig. Bei der Umsetzung des Spiels für die Switch wollen wir herausragende visuelle Qualität und solide 30 Bilder pro Sekunde erreichen. Bei der konstanten Framerate bleibt die Spielerfahrung konsequent geschmeidig und flüssig. Wir waren von den Rückmeldungen, dass Doom zu den am besten aussehenden und am besten laufenden Switch-Spielen gehört, wirklich begeistert.

So ganz „bestaussehend“ wirkte der Titel laut den britischen Kollegen von Eurogamer.net, zumindest im gespielten Handheld-Modus, noch nicht. Laut der Redaktion läuft der Titel unterwegs lediglich mit 540p. Auch die Bildrate fiel nach Angaben der Redaktion beim Test an besonders actiongeladenen Stellen teilweise runter auf 20 Frames. Beide Punkte könnten auch in unserer Anspielsession bestätigt werden. Wie Bethesda allerdings erklärte, handelte es sich bei der gezeigten Fassung noch nicht um die finale Version des Spiels. Es kann also durchaus sein, dass id Software den Titel bis zur Veröffentlichung noch weiter optimieren wird.