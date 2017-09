Inside: Adventure erscheint auch für Nintendo Switch und iOS

PC Switch XOne PS4 iOS

Der im vergangenen Jahr für PC, Xbox One und die PS4 veröffentlichte und von der Presse und Fans gleichermaßen gelobte Puzzle-Platformer Inside (Testnote: 9.0) wird auch für die Nintendo Switch und iOS erscheinen. Dies gab das dänische Indie-Entwicklerstudio Playdead in Person des Creative Directors Arnt Jensen kürzlich in einem Interview mit der japanischen Famitsu bekannt. Einen Veröffentlichungstermin gibt es derzeit allerdings noch nicht. Ebenso ist noch unbekannt, ob es für die beiden Plattformen irgendwelche spezielle Anpassungen geben wird.

In Inside spielt ihr einen kleinen Jungen, der Beginn des Spiels von mehreren maskierten Wachen verfolgt wird. Um zu überleben versucht ihr das Licht ihrer Taschenlampen zu meiden und könnt ähnlich wie im 2010 von Playdead veröffentlichten Limbo (Testnote. 8.5) mit der Umgebung interagieren, um verschiedene Rätsel zu lösen und im Spiel weiterzukommen. Im Laufe des Spiels rennt und springt ihr durch düstere und melancholisch wirkende Schwarz-Weiß-Umgebungen, verschiebt Objekte, betätigt Hebel und versucht dabei die tödlichen Fallen zu überleben, während die Geschichte des Spiels sich langsam vor euren Augen entfaltet.