Heliborne: Release-Termin bekannt, in Deutschland nur als Download

PC Linux

Auf der polnischen Internetseite konsoleigry.pl wurde der Vorverkauf der DVD-Box von Heliborne gestartet. Auf Nachfrage per E-Mail bestätigte Michał Gembicki vom Publisher Klabater, dass das Spiel offiziell am 12.10.2017 erscheinen soll. Während Heliborne in der Slowakei, Tschechien und Polen als DVD-Box mit Umverpackung erscheint, hat der Publisher laut eigenen Angaben keinen Partner für einen Retail-Vetrieb in Deutschland finden können. Hierzulande erscheint Heliborne nur als Download via Steam und gog.com.