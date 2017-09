TGS2017: Kennzahlen der Verteilung von Spielen zu Plattformen veröffentlicht

Switch

Anscheinend werden auf der Tokyo Game Show markante Kennzahlen noch ganz altmodisch am schwarzen Brett ausgehängt, bevor sie modern und elektronisch im Internet aufgefunden werden können. Munechika Nishida‏ ist auf diesem Wege an die Verteilung der auf der Messe vertretenen Spiele zu den ihnen zugewiesenen Plattformen gekommen und hat einen Schnappschuss via Twitter verbreitet.

Der Liste könnt ihr auch die Zahlen der letztjährigen TGS entnehmen, wodurch sich folgendes Bild ergibt: Nintendos neue, erst seit März dieses Jahres erhältliche Konsole Switch ist mit 46 vertretenen Spielen ein guter Start gelungen. Während die aktuellen mobilen Plattformen sowie PC, Playstation 4 und die Xbox One (letztere mit deutlich weniger Titeln als ihre Konkurrenten) in etwa ihr Vorjahresniveau halten können, zeichnet sich ein Ende des Supports mit neuer Software für WiiU, Playstation 3 und PSVita deutlich ab. Bis auf die PSVita, mit einem Einbruch um über 50% im Vergleich zum Vorjahr, sind die Letztgenannten nur noch mit einer einstelligen Anzahl an Spielen auf der Messe vertreten.

In absoluten Zahlen führen iOS und Android jeweils mit über 200 Titeln deutlich, erstaunlicherweise dicht gefolgt vom PC mit 176 Spielen. Die Playstation 4 folgt, auch noch gut vertreten, mit 112 Spielen in einigem Abstand und abgeschlagen auf einem der letzten Plätze landet Microsofts aktuelle Xbox One, die sich mit nur 27 Titeln zufrieden geben muss.

Spiele mit VR-Unterstützung halten auf der Tokyo Game Show auch in etwa ihren Vorjahreslevel, mit leichten Schwankungen in der unterstützten Hardware. So bricht die Anzahl der Spiele von Sonys VR-Lösung um über 50 Prozent ein, während die HTC Vive etwa diese 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hinzugewinnt.