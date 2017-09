TGS2017: Neues Video zeigt Charaktere aus Demon Gaze 2

PS4 PSVita

NIS America und Kadokawa Games haben im Rahmen der TGS 2017 ihrem kommenden Dungeon-Crawler-Titel Demon Gaze 2 einen neuen Trailer spendiert, der euch während der über zweiminütigen Laufzeit einige der spielbaren Charaktere des Rollenspiels näher vorstellt und diverse Spielszenen zeigt. Den besagten Video-Clip findet ihr direkt unter dieser News zum Anschauen bereitgestellt.

In Demon Gaze 2 könnt ihr euch als sogenannter Demon Gazer die Kräfte von Dämonen zunutze machen, um die Bewohner der Welt Asteria von ihrem schrecklichen Herrscher Magnasta zu befreien. Mit außergewöhnlichen Fähigkeiten macht ihr zudem eure Feinde zu Verbündeten, die euch fortan in den zahlreichen Kämpfen gegen eure Widersacher unterstützen. Ähnlich wie bei der Mass Effect-Serie sollt ihr zu manchen eurer Partymitglieder im Laufe des Spiels auch eine Beziehung aufbauen können, was dem RPG mehr spielerische Tiefe verleihen soll.

Während der Vorgänger lediglich auf PSVita erschienen ist, wird Demon Gaze 2 neben der PSVita auch für die Playstation 4 erscheinen. Hierzulande soll das Spiel, das in Japan bereits im September 2016 veröffentlicht wurde, am 17.11.2017 erhältlich sein.