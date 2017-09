TGS2017: Zweiter Trailer zum Vampir-Hack-and-Slay Code Vein veröffentlicht

PC XOne PS4

Wenn man den Branchen-News diverser Kollegen von der Tokyo Game Show glauben darf, so sind keine Schlangen länger, als die vor den Anspielstationen des Action-RPGs Code Vein. Im Rahmen der Messe hat Bandai Namco jetzt einen zweiten Trailer zu der postapokalyptischen Vampirschnetzelei veröffentlicht, den wir euch am Ende dieser News verlinkt haben.

Das Spiel versetzt euch in eine zeitlich nicht näher definierte Zukunft. Nach einer katastrophalen, geologischen Anomalie existiert die Zivilisation wie wir sie kennen nicht mehr. Bis auf ein paar Überlebende, welche die Katastrophe schadlos überstanden haben, ist die Welt nur noch von Wiedergängern bevölkert. Diese Wesen, getrieben von ihrem Blutdurst, veranstalten eine gnadenlose Jagd auf euch und die letzten Menschen.

Ebenfalls bereits veröffentlicht wurden zwei Videos, in denen Journalisten des japanischen Magazins Famitsu die Demo des Spiels auf der Messe durchspielen, diese haben wir euch in den Quellen verlinkt. Den Überlebenskampf in Code Vein sollt ihr Anfang 2018 auf dem PC, der Playstation 4 sowie der Xbox One aufnehmen können.