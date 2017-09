TGS2017: MARE - VR-Adventure des Ex-Team-Ico-Entwicklers im Video

PC

Seit der Ankündigung im vergangenen Jahr, arbeitet Rui Guerreiro, ein ehemaliger Entwickler von Team Ico (Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian - Testnote: 6.0) fleißig an seinem kommenden VR-Adventure MARE, das irgendwann in diesem Jahr exklusiv für das VR-Headset Oculus Rift erscheinen soll. Unterstützt wird er dabei von Visiontrick Media, dem Studio, das 2016 das Point-and-Click-Adventure Pavilion auf den Markt brachte. Im Rahmen der diesjährigen Tokyo Game Show hat der Macher einen neuen Trailer zu MARE präsentiert.

Die Geschichte des Spiels dreht sich um ein verschollenes Mädchen und ihren mechanischen Vogel, mit dem sie sich auf einer Reise durch eine mythische Welt befindet, die in der Zeit stehen geblieben ist. Das ungleiche Duo erkundet gemeinsam die ruhigen Landschaften, die mit ungelösten Mysterien gefüllt sind. Der gefiederte Begleiter, der im Spiel einfach nur BIRD (Vogel) genannt wird und zu dem das Mädchen eine (bisher nicht thematisierte) enge Bindung hat, kann dabei laut den Entwicklern indirekt durch eure Blicke geführt und beeinflusst werden.

Bereits im November vergangenen Jahres hieß es seitens Guerreiro, dass der Titel eine rund dreistündige Spielerfahrung bieten wird und bereits zur Hälfte fertiggestellt sei. Nach dem Release-Debakel mit The Last Guardian war der Entwickler nicht bereit, einen Veröffentlichungstermin für MARE zu nennen. Auch auf der TGS 2017 gab es diesbezüglich nichts Konkretes zu erfahren. Sobald es sich ändert, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.