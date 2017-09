The Evil Within 2: Shinji Mikami wünscht sich eine Switch-Umsetzung

PC XOne PS4

Die Nintendo Switch könnte in naher Zukunft mit dem Survival-Horror-Adventure The Evil Within 2 (Preview) eine weitere AAA-Umsetzung bekommen. In einem Interview mit den US-Kollegen von Gamespot auf eine mögliche Version für Nintendos Hybrid-Konsole angesprochen, antwortete der verantwortliche Executive Producer und Supervisor Shinji Mikami, dass er den Titel gerne auf dem Gerät sehen würde: „Ich denke eine Switch-Version wäre interessant. Ich würde gerne versuchen, es umzusetzen, wenn ich die Chance bekomme“, erklärte der Macher.

Eine Bestätigung ist das zwar natürlich noch lange nicht, aber es macht durchaus Hoffnungen, wenn eine prominente Figur wie Mikami Interesse daran signalisiert. Mit The Elder Scrolls 5 - Skyrim: Special Edition (Testnote: 9.0), Doom (Testnote. 8.5) und Wolfenstein 2 - The New Colossus (Preview) sind bereits drei große AAA-Titel von Bethesda für die Switch in Arbeit. Eine Umsetzung von The Evil Within 2 wäre also durchaus möglich, zudem Bethesdas Vice President of Marketing and Communications Pete Hines erst kürzlich gegenüber Venture Beat bestätigte, dass man sich in konstanten Gesprächen mit Nintendo befindet und die drei oben erwähnten Spiele definitiv nicht die letzten sein werden, die für Nintendos neues System erscheinen.