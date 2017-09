TGS2017: Die Gewinner der Japan Game Awards 2017

Switch WiiU

Eine Messe wäre ohne Auszeichnungen nur halb so schön: Die E3 hat ihre Game Critics Awards, die Gamescom ihre, etwas einfallslos benannten, gamescom Awards und natürlich werden auf der Tokyo Game Show erfolgreiche Spiele ebenfalls geehrt. Bereits zur Eröffnung der TGS am 21. September wurden dabei nicht nur die besten Spiele mit dem Japan Games Award ausgezeichnet, sondern auch Entwickler, die sich im vergangenen Jahr besonders hervorgetan hatten.

Als bestes Spiel erhielt in diesem Jahr The Legend of Zelda - Breath of the Wild (zum Test+ mit Video, Note: 9.5) den Grand Award, doch das war bei weitem nicht der einzige Preis für Nintendos Open-World-Rollenspiel. Ebenfalls mehrfach vertreten war das Doppelpack aus Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Nachfolgend die vollständige Auflistung der Awards und Sieger:

Bestes Spiel / Grand Award

Legend of Zelda Breath of The Wild

Sonderpreis des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie

Das Projekt-Team von Pokémon Go

Auszeichnung als japanisches Spiel / Global Award Japanese Product

Pokémon Sonne und Pokémon Mond

Auszeichnung als ausländisches Spiel / Global Award Foreign Product

FIFA 17

Auszeichnung für besonders hohe Verkaufszahlen / Best Sales Award

Pokémon Sonne und Pokémon Mond

Sonderpreis / Special Prize

Playstation VR

Game Designers Award

Inside

Auszeichnung als herausragende Spiele / Award for Excellence

Overwatch

Persona 5

Pokémon Sonne und Pokémon Mond

Final Fantasy 15

Toriko

Resident Evil 7 biohazard

Nioh

Nier - Automata

Horizon - Zero Dawn

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Monster Hunter XX

Die Japan Game Awards werden seit 1996, damals noch als CESA Award, von der Computer Entertainment Supplier's Association unter der Schirmherrschaft des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie vergeben. Ziel ist es Japans Spieleindustrie für den zunehmenden Wettbewerb aus Nordamerika und Europa sowie Südkorea in Bezug auf Online-Spiele, zu fördern.