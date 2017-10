PC PS4

Die Spielwelt lädt zum Erkunden ein. NPC-Gegner respawnen.

Mindestens zwei Fäuste für ein Hallelujah

In den Kämpfen kommt es nicht nur auf eure Stats und Fähigkeiten an, sondern auch auf die im Vorfeld konfigurierten Kombos.

Mit dem Kombobaukasten zum kämpferischen Erfolg

Im "Kampf-Deck-Editor" bastelt ihr euch Angriffssequenzen. Schaden und besondere Effekte werden angezeigt, dazu gibt es eine Vorschau.

Fazit

Actionspiel (auch für PS4)

Einzel- und Mehrspieler

Für Einsteiger bis Profis

Preis: 29,99 Euro

In einem Satz: Kombo-Prügler mit Dark-Souls-Anleihen

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.hat einen simplen Plot: Ihr startet als maskierter Prospect und prügelt euch nach oben um die Herrscher von Adal zu beeindrucken und so zum Absolver aufzusteigen. Das Ganze findet in einer Online-Spielwelt mit eigenwilligem Artstyle statt. Und die NPCs sind nicht eure einzigen Gegner! Wir haben für euch die Fäuste geschwungen.Um euer Ziel zu erreichen, müsst ihr insgesamt sechs Gezeichnete besiegen, um Zugang zum Turm und dem Endgegner zu erhalten. Doch zunächst müsst ihr eine von mehreren Klassen wählen, die ihren Fokus beispielsweise mehr auf Agilität oder auf Stärke oder eben eine Balance legen – entsprechend stehen euch auch unterschiedliche Attacken zur Verfügung. Durch das Besiegen von Gegnern levelt ihr auf und könnt Attributspunkte vergeben, wobei die Stärke der verschiedenen Attacken wie etwa inunterschiedlich mit bestimmten Attributen skaliert. Spezialfähigkeiten wie Heilung erwerbt ihr durch das Besiegen von Zwischenbossen. Ihr könnt sie aber nur einsetzen, wenn ihr eine bestimmte Anzahl an Schlägen gelandet habt. In der offenen Spielwelt (eine Minimap gibt es nicht), die selbst gespielt stimmiger wirkt als auf Bildern oder in Videos, findet ihr Ausrüstungsgegenstände, die aber auch als Loot droppen können. Legt ihr euch eine schwerere Rüstung an, seid ihr zwar besser geschützt, aber auch weniger agil.Mit der offenen Spielwelt einher kommt auch der Open-PVP (Erinnerungen anwerden wach). Ihr begegnet also immer wieder anderen Spielern. Wenn ihr Pech habt, greifen sie euch einfach an. Das ist aber eher selten der Fall. Häufiger werdet ihr zum Kampf aufgefordert. Ihr könnt aber auch übers Matchmaking Duelle außerhalb der Spielwelt starten. Die Wartezeit ist gering, der Erfahrungspunktegewinn hoch. Ihr müsst aber nicht immer gegen andere Kämpfen, manche Spieler verfolgen schlicht ihre eigenen Ziele oder ihr könnt euch mit ihnen verbünden – oder das Abenteuer gleich gemeinsam mit Freunden angehen. Im Koop (der unseren Spielspaß aber nicht stark erhöht hat) sinkt der Schwierigkeitsgrad deutlich, da ihr es immer wieder mit mehreren Gegnern gleichzeitig zu tun bekommt. Aufpassen müsst ihr aber aufs Friendly Fire.Was für Rocky Balboa Schweinehälften sind, ist für euch der Kombobaukasten. Denn das Kampfsystem ist zwar komplex (vier Stellungen, entsprechende Angriffssequenzen und alternative Angriffe, passives und aktives Blocken, Ausweichen, Täuschungen), wirklich entscheidend ist aber, dass ihr euch im Kombobaukasten das richtige Arsenal an Angriffssequenzen zurechtlegt um für alle denkbaren Situationen und gegen verschiedene Kampfstile gewappnet zu sein. Dabei könnt ihr pro Stellung im Spielverlauf jeweils bis zu drei Angriffssequenzen aneinanderreihen. Dazu kommt der alternative Angriff. Jede Angriffssequenz endet in einer bestimmten Stellung und kann nur in Angriffssequenzen übergehen, die aus dieser Stellung starten. Die Kunst ist es, möglichst effektive Angriffssequenzen aneinanderzureihen. Und einen guten Teil des Spiels dürftet ihr zunächst damit verbringen herauszufinden, was sich in der Praxis, also vor allem im PVP, bewährt und euren Build entsprechend anzupassen.Allerdings stehen euch zu Beginn weder alle Slots noch alle Angriffssequenzen zur Verfügung. Ihr müsst für die Slots im Level aufsteigen und neue Angriffssequenzen erlernen. Letzteres gelingt, indem ihr euch eben diesen Angriffen aussetzt und sie passiv oder aktiv (bringt schnelleren Fortschritt) blockt oder ausweicht. Verliert ihr die Auseinandersetzung, sind auch eure in dieser Auseinandersetzung gewonnenen Fortschritte perdu. Hilfreich: Gleich aussehende Gegner benutzen die gleichen Angriffssequenzen. Zumindest wenn ihr weitere Klassen ausprobiert kann es sich lohnen, im Koop möglichst im Schnelldurchgang alle Angriffssequenzen zu farmen um dann vertieft ins PVP einzusteigen.Absolver hat zwei Kernelemente: Das Zusammenstellen effektiver Angriffssequenzen ist ebenso wichtig wie die Kämpfe selbst. Die Open-PVP-World ist ansprechend gestaltet. Einen Großteil der Spielzeit dürftet ihr im Endgame-PVP verbringen. Wenn ihr Lust auf anspruchsvolle Kämpfe in leicht gewöhnungsbedürftigem Setting habt, solltet ihr einen genaueren Blick auf Absolver werfen. Einen Eindruck über die ersten rund 45 Minuten in Absolver könnt ihr euch im englischsprachigen "Let's Try"-Video von GG-User Vampiro verschaffen.