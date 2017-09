South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe glänzt golden

PC XOne PS4

Wie Ubisoft heute bekannt gab, hat das Rollenspiel South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe (zur Preview) den sogenannten Gold-Status erreicht und kann damit in die Massenproduktion gehen. Damit sollte einer pünktlichen Veröffentlichung auf PC, PlayStation 4 und Xbox One am 17. Oktober nichts mehr im Wege stehen. Anlässlich der Gold-Meldung hat Ubisoft einen frischen Trailer veröffentlicht, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt.

Anders als der Trailer wird die deutsche Fassung auch komplett auf Deutsch verfügbar sein, inklusive der offiziellen Sprecher der deutschen TV-Fassung – im Vorgänger gab es bekanntlich nur eine deutsche Textübersetzung. Anders an der Fortsetzung zu South Park - Der Stab der Wahrheit ist zudem, dass auch die deutsche Version, die von der USK mit einer Altersfreigabe ab 16 Jahren bedacht wurde, inhaltlich identisch zur internationalen Version ist.

Inhaltliche Anpassungen, beim Vorgänger wurden Nazisymbole entfernt, gibt es bei Die Rektakuläre Zerreißprobe laut Ubisoft jedenfalls nicht. Auch die deutsche Version, die auf sämtlichen Plattformen und in allen Editionen als digitalen Bonus South Park - Der Stab der Wahrheit umfasst, wird indes auf Wunsch komplett auf Englisch spielbar sein.