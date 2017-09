Doom auf Nintendo Switch angespielt – technisch schwächer, aber immer noch Doom

Switch

Diese Ankündigung kam für viele sicherlich überraschend: Mit zwei Trailern stellten Nintendo und Bethesda in der Direct-Konferenz vergangene Woche sowohl Wolfenstein 2 (in der Preview) als auch das schon 2016 veröffentlichte Doom (im Test: Note 8.5) für die Hybridkonsole vor. Doch eine Frage schwirrte insbesondere hinsichtlich des id-Shooters gleich durch das Internet: Ist die verhältnismäßig schwache Switch überhaupt in der Lage dazu, die Daueraction von Doom adäquat auf den Bildschirm zu zaubern? Bei einem Anspiel-Event bei Bethesda in Frankfurt konnten wir uns jetzt ein eigenes Bild von der Umsetzung machen.

Unser erster Eindruck, da müssen wir ehrlich sein, war nicht gerade positiv. Obwohl wir Doom auf der Switch ausschließlich im Mobilmodus ausprobieren konnten, wirkt das Bild selbst auf dem 720p-Screen und gerade im Vergleich zu den anderen Versionen stark verwaschen. Die Texturen sind unschärfer, fehlende Kantenglättung macht sich auf den ersten Blick bemerkbar. Wir gehen sogar fest davon aus, dass das Spiel in einer geringeren Auflösung als 720p läuft und lediglich hochskaliert wird.

Auch bei der Bildrate schneidet die Switch-Fassung schlechter ab. 30 Bilder in der Sekunde sind das Ziel, aber auch die können nicht immer gehalten werden. Insbesondere wenn viele Gegner auf einmal auftauchen, schwankt die Bildrate recht deutlich. Nach Aussage von Bethesda handelte es sich jedoch noch nicht um eine finale Fassung, es ist also gut möglich, dass die Performance bis zur Veröffentlichung noch optimiert wird.

Trotzdem hatten wir beim Anspielen von Doom auf der Switch jede Menge Spaß. Denn obwohl wir die nicht stabile Bildrate nie ganz ausblenden konnten, waren die Abstriche bei der Grafikqualität nach wenigen Minuten komplett vergessen. Überrascht waren wir vor allem, wie gut sich Doom mit den kleinen Joy-Cons steuert. Wir bevorzugten ganz klar die Variante mit angesteckten Joy-Cons – einfach aus dem Grund, weil wir das Display der Switch näher an unsere Augen halten können. Mit ausgeklapptem Standfuß auf dem Tisch und getrennten Joy-Cons lassen sich hingegen die Finisher auch mit einem Schütteln des rechten Controllers auslösen. Die meiste Präzision, und die wird bei Doom spätestens ab der Hälfte des Spiels verlangt, erreicht jedoch die Steuerung per Pro Controller.

Alles in allem hat Doom auf der Switch einen ordentlichen Eindruck auf uns hinterlassen. Die technischen Defizite gegenüber den Versionen auf PC, PS4 und Xbox One sind nicht zu leugnen – doch mit derselben grafischen Qualität hätte auch keiner ernsthaft rechnen können. Solltet ihr Doom bisher noch nicht gespielt haben, solltet ihr den Kauf für die Switch vor allem davon abhängig machen, wie wichtig euch der Mobilaspekt bei diesem Titel ist. Solltet ihr vorhaben, den Shooter vorrangig im TV-Modus zu spielen und zusätzlich eine der anderen drei Plattformen besitzen, raten wir euch eindeutig zu einer der 2016 erschienenen Versionen.

Ein genaues Datum für die Veröffentlichung von Doom auf Switch wurde bisher noch nicht bekanntgegeben. Auf Nachfrage wurde uns jedoch bestätigt, dass die Angabe „Winter 2017“ aus dem Trailer definitiv „2017“ bedeutet.