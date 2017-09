TGS2017: Bravo Team erneut angespielt: So funktioniert VR-Action!

PS4

Trotz der eingeschränkten Bewegungsmöglichkeit fühlt sich diese nicht einschränkend an.

Nachdem der Kollege Vent schon auf der E3 den VR-Shooteranspielen konnte und seine Eindrücke ausführlich geschildert hat , kam nun auch TGS-2017-Reporter Langer in den Genuss des Titels von Supermassive Games.Wir spielten als Zweierteam zusammen mit einem Japaner, der sich größte Mühe gab, Englisch mit uns zu reden (man hört einander via Sprachchat). Das Ziel war klar: Eine Straße entlang auf eine große Brücke vorzurücken, die mit Autos vollgestopft ist, hinter denen sich Gegner verschanzen. Die Mischung aus holprigem Englisch im einen Ohr und japanischen Bedienanweisungen im anderen (der Standmitarbeiter mühte sich verzweifelt und begann irgendwann, schlicht unsere Finger auf die richtige Taste zu legen und dann niederzudrücken) sorgte für Konfusion, die wir in Ruhe mit einer englischen Spielversion wohl kaum gehabt hätten.Denn Bravo Team ist extrem gut auf VR ausgelegt beziehungsweise umschifft viele der damit zusammenhängenden Probleme, von denen die wichtigsten sind: eine wenig überzeugende Bewegung im Raum (siehe Skyrim VR!) und drohende Übelkeit bei zu heftigen Kamerabewegungen.Der Trick ist, dass ihr euch nicht frei bewegt, sondern nur von Deckung zu Deckung huscht, zwischen vorgegebenen (aber ausreichend vielen) Punkten. Etwa das Auto links, das Auto in der Mitte und der Container schräg rechts. Steht ihr also links, könnt ihr vielleicht zwei oder drei andere Positionen erreichen. Diese werden euch angezeigt, wenn ihr ungefähr dorthin schaut und die richtige Taste gedrückt haltet, ansonsten schaut ihr euch nur um, damit euch nichts am Zielen stört. Wollt ihr zu einem per Icon angezeigten Ort, drückt ihr eine Taste – und verlasst nun kurz die Egosicht, um eurem Helden dabei zuzusehen, wie er von Position 1 zu Position 2 rennt. Das verwirrt die ersten paar Male, aber dann hat man kapiert, was das soll – und umgeht gleich beide der weiter oben geschilderten VR-Probleme.Der Waffeneinsatz (mit der-Plastikwumme) macht Spaß, außerdem wechselt man ständig zwischen "in Deckung hocken" und "aufgestanden", was Bravo Team nicht zur reinen Schießbude verkommen lässt. Mit dem vorderen Analogstick könnt ihr euch zudem um 180 Grad drehen, um auch mal zurückzulaufen. Sei es, weil ihr schneller als euer Kamera vorgestürmt seid, sei es, weil ihr eine Munitionskiste übersehen habt. Selbige öffnet ihr einfach dadurch, dass ihr an die Position hinrennt.Die sonstige Bedienung ist simpel: Waffenwechsel und Waffe nachladen, außerdem gibt es wohl einige Emoticon-artige Kommandos oder Hinweise an den Teamgefährten. Durch die Wahl eures Weges, die aber eben nicht nur auf je zwei Möglichkeiten beschränkt ist, wird uns überzeugend "freies Vorgehen" vorgetäuscht, zumal in der Wahl des Vorarbeitens tatsächlich eine gewisse Taktik steckt: das Ausflankieren des Gegners ist deutlich effektiver als ihn frontal anzugehen. Dass sich die KI-Feinde nicht immer klug anstellen, mag ein Designmangel sein, der noch behoben werden könnte – oder womöglich auch an einer sehr leichten Schwierigkeitsstufe für die Messe-Präsentation liegen.Dem TGS-Reporter hat Bravo Team jedenfalls mehr Spaß gemacht als Farpoint selbst – weil man sich bei letzterem frei im VR-Raum bewegen muss, während der echte Körper steht oder sitzt. In Bravo Team konnte er sich aufs Vorarbeiten, Zielen und Abzugdrücken beschränken – und hatte entsprechend viel Spaß. Bis dann viel zu früh (nach etwa 15 Minuten) ein Helikopter zu Boden krachte und uns planmäßig unter sich begrub...Wir haben absichtlich die japanische Trailerversion einkopiert, damit ihr die Lost-in-Translation-Verwirrung des Autoren ein wenig nachvollziehen könnt.