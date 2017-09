PC Switch XOne PS4

Erhältlich seit 12.9.2017 für 14,99 Euro (Hauptspiel) + 2,49 Euro (DLC)

In einem Satz: Mit oder ohne Waffen nur Rennspielmittelmaß

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Mitveröffentlichten die VooFoo Studios ein solides Arcade-Rennspiel, dem es auf lange Sicht jedoch an Abwechslung und dem gewissen Etwas fehlte. Nun legen die Entwickler mit der Erweiterungnach und lassen fortan die Waffen im Spiel sprechen. Ob das Zusammenspiel von Bleifuß und Abzugsfinger gelingt, erfahrt ihr im heutigen Arcade-Check.Mantis Burn Racing ist ein klassisches Rennspiel für die schnelle Runde zwischendurch. Weder die in drei Gewichtsklassen unterteilten Boliden noch das einfache Fahrverhalten erheben auch nur den geringsten Anspruch in Sachen Realismus – was wir nicht negativ verstanden wollen wissen. Zum geringen Realismus des Fahrmodells passt jedenfalls auch die Darstellung des Geschehens aus der Vogelperspektive, die die hübsche und detailreiche Grafik gut zur Geltung bringt. Über die miserable akustische Untermalung hingegen legen wir besser den Klangmantel der heimischen Stereoanlage.Wer sich aufgrund des eher ungewöhnlichen Blickwinkels an Codemasters Micro Machines erinnert fühlt, sollte seine Erwartungshaltung zurückschrauben. Die Hatz um die Punkte kommt sehr konventionell daher und weist nur wenige Berührungspunkte mit dem quietschbunten Chaos-Klassiker auf. So gibt es zum Beispiel keine Power Ups die den Rennverlauf auflockern und den lokalen Couch-Meisterschaften etwas Würze und Schadensfreude verleihen. Stattdessen sammeln wir Punkte für die Schraubergarage um den Rennwagen etwas mehr Bodenhaftung oder einen stärkeren Motor zu verpassen. Extra-Guthaben gibt es für die Erfüllung kleiner Nebenaufgaben während der Rennen. So sollen wir etwa auf den Einsatz des Turbos verzichten, besonders weit springen und schlittern oder maximalen Schaden im Level (sprich Gartenzäune plätten) anrichten.Die Erweiterung Battle Cars soll etwas mehr Schwung in den Rennalltag bringen und führt drei neue Fahrzeuge ein, die einen eher aggressiven Fahrstil entgegen kommen. Die panzerähnlichen Vehikel verfügen ab Werk über ein in Fahrtrichtung montiertes Maschinengewehr und entledigen sich lästiger Verfolger mittels einer Mine. Die Sonderausstattung ist auf die Neuankömmlinge im Fuhrpark beschränkt und kann zudem nur im Mehrspielermodus sowie im Rahmen zweier spezieller Saisons eingesetzt werden. Letztere stellen wie im Hauptspiel eine Aneinanderreihung von Einzelrennen und kurzen Meisterschaften dar.Auf der Strecke selbst stiften die Neuerungen viel Unruhe und erhöhen den Glück- beziehungsweise Frustanteil gehörig. Weil es weder konkrete Gegenmaßnahmen wie eine stärkere Panzerung gibt noch der Munitionsvorrat begrenzt ist, sind wir dem Schützenfest auf der Piste nahezu wehrlos ausgesetzt. Eben noch an der Spitze des Feldes finden wir uns schnell als glühender Feuerball an dessen Ende wieder. Dank der andächtigen Respawn-Zeiten und den zerstörerischen Minen fällt die Aufholjagd zudem nicht sehr leicht. Auch können wir unseren Peinigern nicht durch andere oder verbesserte Waffen zuvorkommen, eine entsprechende Tuning-Option gibt es nicht.Mantis Burn Racing bleibt auch mit der Erweiterung Battle Cars lediglich ein solider Fun Racer, dem zu schnell die Puste ausgeht. Wie schon im Hauptspiel mangelt es der Erweiterung schnell an Abwechslung und echten Höhepunkten. Weil das Renngeschehen zudem zunehmend chaotisch ausfällt und wir Niederlagen bisweilen unverschuldet einstecken müssen, sinkt die Langzeitmotivation zusätzlich. Für einen kurzweiligen Renntag auf der Couch mit bis zu vier Freunden genügt der Titel dennoch. Mehr aber auch nicht.