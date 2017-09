TGS2017: Skyrim VR spielt sich wie Dungeon Master mit Umschau-Funktion

PC 360 PS3

The Elder Scrolls 5 - Skyrim ab 14,95 € bei Amazon.de kaufen.

Am Sony-VR-Stand, aber mit japanischem Bethesda-Abgesandten, wurde auf der Tokyo Game Show 2017 Skyrim VR zum Ausprobieren angeboten. Nachdem unser Termin auf der Gamescom in die Hose gegangen war – das Sony-Standpersonal akzeptierte am ersten Messetag zunächst keine Bethesda-Termine –, ließen wir uns dieses Mal die Chance nicht entgehen.

Als dem GG-Autoren die Brille aufgesetzt worden ist, bekommt er in beide Hände je einen Move Controller gedrückt – und steht auf einem eisigen Gebirgshang. Es ist allein schon beeindruckend, sich hier etwas umzusehen, zumal weit über uns ein Drache seine Kreise zieht. Dann machen wir uns mit der durchaus nicht unkomplexen Bedienung vertraut.

Wir können linke und rechte Hand mit Zaubern und Waffen bestücken, indem wir die Optionstaste drücken und dann in einer Liste unsere Wahl treffen. Nach etwas Eingewöhnung geht das ganz gut, also etwa links Feuerstrahl und rechts das Schwert, oder links Eisgeschoss und rechts den Bogen. Wo die VR-Immersion sofort wieder flöten geht, ist bei der Fortbewegung: Man teleportiert sich munter durch die Gegend, indem man mit gedrückter Taste auf eine Stelle zeigt und loslässt. Das geht so etwa fünf Meter weit und sogar, in einer Andeutung von „Strafen“, nach links und rechts, wenn man eine schnelle ruckartige Bewegung aus dem Handgelenk macht und das gut timt. Das Umsehen erfolgt mit dem Kopf, doch um sich neu auszurichten (was ständig nötig ist, weil man mit dem Kopf nicht die Ausrichtung in der Spielwelt verändert) muss man sich mit zwei Tasten im 45-Grad-Winkel nach links oder rechts drehen.

Das klappt zwar nach wenigen Minuten recht gut, doch hat das ständige Herumhoppeln und ruckartige Neuausrichten so überhaupt nichts Immersives. Skyrim mit einem 3-Monitor-System wirkt aus unserer Sicht überzeugender nach virtueller Realität. Dafür kann natürlich niemand was, selbst mit einer Vive sind Bewegungen nur in engen Räumen möglich. Aber bei einem Open-World-Spiel wie Skyrim VR fällt diese Beschränkung halt extrem auf. Als wir nach kurzer Zeit eine Treppe erklimmen und innerhalb eines alten Gemäuers eine Wendeltreppe nach unten steigen, funktioniert das so: Teleport zwei Meter nach vorn/unten, ein oder zweimal auf die Drehen-nach-links-Taste, erneuter Teleport, und immer so weiter. Als uns Ratten entgegenkommen, sind wir über den Flammenstrahl froh, da der quasi alles vor uns trifft.

Das Kämpfen fühlt sich nicht gut an: Wir dürfen uns ruckartig teleportieren, die Gegner hingegen müssen ganz normal laufen. Es macht zwar Spaß, die Feinde mit dem Flammenstahl zu rösten (mit dem Eisgeschoss zu treffen, ist hingegen sehr schwierig), doch es entsteht nie das „Ich bin dort“-Gefühl der normalen 2D-Version. Insbesondere das Zuschlagen mit dem Schwert wirkt nicht entfernt so gut wie im bekannten Skyrim. Dass tote Gegner viel zu weit unter uns zu liegen scheinen, kommt noch dazu. Übrigens spielten wir offenkundig auf „leicht“, wir hatten viele Hitpoints, die Gegner fielen oft nach zwei Sekunden Flammenstrahl und einem Schwerthieb um.

Ansonsten kann man in Skyrim VR offenbar machen, was auch im normalen Spiel geht, also mit der Spielwelt interagieren. Dazu zeigt man mit dem rechten Arm auf einen Teil der Spielumgebung, und wenn er interaktiv ist (Schalter) oder aufnehmbar (Gegenstand), wird ein entsprechender Infotext eingeblendet, und mit Button-Betätigung löst ihr die Aktion dann aus.

Es gelang uns im Zuge der Demo, mehrere Kämpfe und ein Puzzle zu absolvieren und am Ende eine Riesenspinne zu besiegen. Die sah beeindruckend aus – wie schön wäre es, Skyrim VR wäre dies als Spiel ebenfalls! Wie gesagt, es handelt sich um keine schlechte VR-Interpretation, das Teleportieren wird von vielen anderen Spielen genutzt. Doch in Skyrim wirkt es einfach falsch. Wir lieben dieses RPG für seine Weite und unsere Bewegungsfreiheit – doch Skyrim VR wirkt, wie ein Dungeon Crawler von vor 20 Jahren, nur dass man sich nach jedem 3-Meter-Schritt umschauen darf.