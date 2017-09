GG-Blitzaktion: Gewinnt 2x Seum - Speedrunners from Hell

PC XOne PS4 Linux MacOS

Es wirkt wie Heavy Metal auf Speed, meinte OldLion kürzlich in seinem Arcade-Check zu Seum - Speedrunners from Hell . Unzutreffend ist das sicherlich nicht beim später extrem kniffligen Plattformer aus der Egosicht, in dem das "schwere Metall" genauso wichtig ist wie, dass immer Bier vorrätig ist. Von den Qualitäten, und dem spielerischen Anspruch des Titels vom kroatischen Indiestudio Pine Studios können sich gleich zwei von euch schon selbst ein Bild machen. In unserer heutigen Blitzaktion könnt ihr nämlich zwei Xbox-One-Codes für Seum - Speedrunners from Hell gewinnen, die uns Publisher Headup Games freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.Alles, was ihr dafür tun müsst, ist bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Sonntag, den 24. September um 23:59 Uhr einen Kommentar unter dieser News zu hinterlassen, in dem ihr uns mitteilt, dass ihr gewinnen möchtet. Um im Lostopf zu landen, aus dem heraus wir die Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen, müsst ihr den Kommentar zwingend als registrierte User verfassen. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion sowie der Versand der Codes an die Gewinner erfolgt im Laufe des kommenden Montags.Übrigens gibt es Seum - Speedrunners from Hell auch für PC via Steam und demnächst auch für PlayStation 4.Wir wünschen allein Teilnehmern viel Glück!