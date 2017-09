TGS2017: Macht euch Summer Lesson: Chisato Shinjo zum Perversen?

PS4

Dating Simulationen sind beliebt in Japan, und "Summer Lesson" ist eines in der virtuellen DImension – und das bestverkaufte PSVR-Spiel in Japan. Jörg hat das neueste Mädchen kennengelernt..

Summer Lesson ist ein bereits vor einem Jahr erschienenes PSVR-Spiel von Namco Bandai, bei dem man episodenartig als Tutor für mehrere Schulmädchen fungiert. Im Wesentlichen schaut man die Mädchen an, hört ihren Dialogen zu und trifft einfache Entscheidungen. Beispielsweise hilft man beim Sprachunterricht. Für den 12. Oktober ist ein neuer Inhalt (oder ein neuer Teil? Das haben wir nicht sicher verstanden) angekündigt:(„Sieben Tage des Studiums“) angekündigt. Jedenfalls konnten wir es auf der Tokyo Game Show 2017 probespielen. Die schlechte Nachricht vorweg: Obwohl eine englische Version geplant ist, soll diese nicht im Westen erscheinen. Ihr müsstet aber mit einem japanischen PSN-Account das Spiel kaufen können.Chisato Shinjo ist der Name eines weiteren Mädchens, deren Sensei („sensee“ heißt Lehrer) ihr seid. Sie wohnt in einem Herrenhaus und wirkt gleichzeitig hübsch, süß und seltsam. Die von uns gespielte Version war Japanisch, und wir haben nur wenige Worte wie „so ist es gut“ aufschnappen können. Die beschränkte Interaktion mit dem Spiel, die aus Ja-Nicken oder Nein-Kopfschütteln sowie dem Fixieren von Menüpunkten in der Spielwelt besteht, die dann nach einigen Sekunden gewählt werden, haben wir also nach gut Glück gemacht. Doch das ist auch gar nicht das Wesentliche dieses „Spiels“.Das Wesentliche ist es, dass sich ein japanisches Schulmädchen mit teils aufreizender Körperhaltung völlig auf uns fixiert, mit uns redet, uns anschaut, uns nahe kommt – sehr nahe kommt –, um uns herumgeht. Obwohl wir nicht von Photorealismus sprechen würden, wirkt die Computergestalt doch hinreichend überzeugend, inklusive Gestik und Mimik, Augen- und Mundbewegungen. Wir attestieren ihr sofort eine Persönlichkeit. Und das ist das Faszinierende an Summer Lesson.Auch ohne sie wirklich zu verstehen, bekommen wir durch Tonfall und Mimik mit, dass die Kleine eine ziemliche Zicke ist. Das mal gehauchte, mal spöttische „Sensee“ ist nur ein Indiz dafür. Aus einem Werbetext wissen wir, dass wir der sozial zurückgebliebenen Chisato allerlei beibringen müssen, etwa wie man Mangas oder Videospiele nutzt. Das haben wir aber in der kurzen Demo nicht erlebt. Wir saßen vielmehr auf einem Stuhl und konnten uns, natürlich, in dem gediegenen Raum samt Bücherwand frei umsehen. Nach ein paar Dialogzeilen steckte uns, und wer jetzt weiterliest, muss sich den Spoiler selbst zuschreiben, Chisato in eine typische „Magier-Schachtel“, die dann vom Las-Vegas-Zauberer mit Schwertern durchstoßen wird, ohne die oder den Eingesperrten zu töten.Genau das passiert uns, und es ist wirklich ein seltsames Gefühl, „an sich selbst“ herunterzublicken und zu sehen, wie vorne ein Schwert in die enge, uns umgebende Schachtel hineingestochen wird, und hinter uns (wenn wir den Hals verrenken) wieder herauskommt. Wir erwarten, Blut spritzen zu sehen, aber das ist nichts. Allerdings betrachtet uns Chisato so kühl-distanziert, wie sie auch eine Fliege betrachten würde, der sie die Flügel rausreißen würde, insoweit ist die Szene dennoch etwas beängstigend. Noch zwei weitere Schwerter führt sie in die Box ein, mit dem zweiten fährt sie zigmal vor- und zurück, als ob sie unseren Brustraum ausschaben wollte. Bei alledem ist sie keinen halben Meter von uns entfernt. Wir starren abwechselnd sie und die halb verschwundenen Schwerter an.Danach wird der Bildschirm (Entschuldigung, die VR-Brille) dunkel, und es kommt noch eine kurze Szene außerhalb der Box. Sensee Langer hat den Probetermin also offenkundig überlebt. Am ehesten als Dating Simulation könnte man Summer Lesson beschreiben. Doch die „räumliche“ Nähe zu unserer Schülerin, die Illusion, tatsächlich mit einer Person zu interagieren, ist dann doch sehr weit entfernt vom üblichen 2D-Manga-Stil. An der Grenze des eigenen Bewusstseins stellen sich Fragen wie „Bin ich womöglich ein Spanner/Chikan/Perversling, wenn ich so etwas interessant finde?“. Es ist ein langer Weg zurückgelegt worden, seitdem vor vielen Jahren imerstmals ein kleines Computermännchen von innen gegen die Monitorscheibe geklopft hat…