TGS2017: Umfangreiches Video mit Spielszenen zu God of War veröffentlicht

Sony hat im Rahmen der TGS 2017 zum kommenden God of War ein umfangreiches Video veröffentlicht, das mit einer Auswahl an echten Spielszenen sowie diversen Zwischensequenzen aus dem PS4-Exklusiv-Titel aufwartet. Das neue Videomaterial mit über fünfeinhalb Minuten Laufzeit findet ihr direkt unter dieser News zum Anschauen bereitgestellt.

God of War ist ein Serien-Reboot und wird erneut von Sonys hauseigenem Santa Monica Studio gestemmt. Im blutigen 3D-Schnetzler schlüpft ihr wiederum in die Rolle des Göttersohns Kratos, und erlebt im Laufe der mythologisch angehauchten Story zahlreiche blutige Gefechte, bei denen es ordentlich zur Sache geht. Die neuen Bosskämpfe sollen laut Angabe der Entwickler diesmal noch spektakulärer ausfallen als in den bisherigen Serienteilen. Als eine der Neuerungen beim Gameplay werdet ihr auf der Reise durch die verschiedenen Welten von eurem Sohn begleitet, der sowohl im Kampf, als auch beim Lösen der eingestreuten Puzzles eine wertvolle Hilfe sein kann.

God of War soll 2018 für die Playstation 4 erscheinen, ein konkretes Release-Datum wurde seitens Sony bisher noch nicht bekanntgegeben.