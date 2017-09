Nier - Automata mehr als zwei Millionen Mal verkauft

PC PS4

Bei weitem nicht jedes Spiel des japanischen Studios Platinum Games verkaufte sich so gut, dass der jeweilige Publisher den Titel als Erfolg verbuchen konnte. Bei Nier - Automata (im Test: Note 9.0) sieht es gut aus. Wie Square Enix kürzlich mitteilte, konnte sich das für PC und PS4 veröffentlichte Actionrollenspiel plattformübergreifend zwei Millionen Mal verkaufen. Um die Verkaufszahlen auch künftig hoch zu halten, können Interessierte den Titel sowohl auf Steam als auch in PlayStation Store aktuell zum reduzierten Preis (rund 30 Prozent günstiger) erwerben.

Platinum Games zeichnete in der Vergangenheit für diverse Spieleentwicklungen verantwortlich. Während Publisher Sega letztlich kein Interesse daran zeigte, ein Bayonetta 2 auf den Weg zu bringen, sprang schließlich Nintendo ein, die das Sequel als Exklusivtitel auf WiiU brachten. Platinum entwickelte auch Spiele für Activision (Teenage Mutant Ninja Turtles - Mutanten in Manhattan), Konami (Metal Gear Rising - Revengeance) sowie für Microsoft. In letztgenanntem Fall stellte Microsoft die Entwicklung von Scalebound (Preview) jedoch ein, da die Redmonder offenbar mit dem Entwicklungsstand respektive der Produktqualität nicht zufrieden waren.