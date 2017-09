Nintendo Switch: Netflix-App steht angeblich kurz vor dem Release

Switch

In puncto Spiele hat die Nintendo Switch zwar im eShop bereits eine ordentliche Auswahl zu bieten, auf Entertainment-Angebote der Streaming-Dienst-Betreiber, wie etwa Netflix oder Amazon Video, müssen die Besitzer der Hybrid-Konsole aber bisher verzichten. Dass diese irgendwann noch nachgereicht werden, hat Reggie Fils-Aime, President und Chief Operating Officer von Nintendo of America bereits kurz nach dem Release der Konsole, im März dieses Jahres bestätigt. Nun soll es schon zumindest bei der Netflix-App bald soweit sein.

Nach Angaben eines Mitarbeiters des Netflix-Kundendienstes soll diese angeblich fertig sein und kurz vor dem Release stehen. Laut seiner Aussage versucht Netflix derzeit die Veröffentlichung der Applikation von Nintendo absegnen zu lassen und sobald der Betreiber grünes Licht bekommt, soll diese auch über eShop zum Download angeboten werden. Das Ganze ist natürlich bisher nur ein Gerücht, denn Nintendo selbst hat sich dazu noch nicht geäußert. Die US-Kollegen von Go Nintendo wollen aber bereits Screenshots von der Chat-Unterhaltung mit dem Kundendienst als Beweis erhalten haben. Sollte es also stimmen, dürfte die Veröffentlichung in Kürze erfolgen. Wir werden diese News dann entsprechend aktualisieren.