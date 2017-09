Eigentlich hatte sich Ex-Praktikant nach seiner Zeit bei GamersGlobal wieder zurück in die Heimat begeben, die (Achtung Spoiler!) dem langjährigen Bundesminister des Äußeren, Hans-Dietrich Genscher, wohlvertraut war. Neben verschiedenen Testberichten in den letzten Wochen (unter anderem zu Larians Rollenspiel Divinity - Original Sin 2 oder zuletzt Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch), hat er sich von Benjamin allerdings breitschlagen lassen (gut, so viel Überzeugungskraft war gar nicht notwendig) am heutigen Montagmorgen-Podcast als Spezialgast dabei zu sein. Denn auch, wenn Abschied wehtun mag, ist er letztlich ja vielleicht auch doch nur relativ.



Wundert euch indes nicht, dass Hagen und Benjamin sich zum Ausgang der gestern stattgefundenen Bundestagswahl nicht äußern. Das liegt nämlich schlichtweg daran, dass sich Hagen noch im Wachstum befindet und deshalb mindestens 13 Stunden pro Nacht schlafen muss. Da der MoMoCa also sonst zu spät gekommen wäre, haben wir ihn bereits in der vergangenen Woche aufgezeichnet. Abgesehen vom Ergebnis der Bundestagswahl, das ihr natürlich gerne in den Kommentaren unter dieser News untereinander diskutieren dürft, steckt aber natürlich alles drin, was zum Montagmorgen-Podcast dazugehört.



Hagen und Benjamin verraten euch also, was sie zuletzt so gespielt haben, geben euch einen Überblick über die Inhalte der aktuellen Woche auf GamersGlobal und widmen sich natürlich auch einem Thema der Woche. Diesmal geht es um "schwere Spiele". Welche haben wir gespielt? Brauchen wir die? Und wo ziehen wir die persönliche Frusttoleranzgrenze? Das und einiges mehr könnt ihr euch in dieser MoMoCa-Ausgabe zu Gemüte führen – sowohl als MP3-Download (oder -Stream) oder als YouTube-Variante.

Alle Themen in der Übersicht:

