TGS2017: Neuer Trailer zur Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs

Level-5 hat im Rahmen der TGS 2017 einen neuen Trailer für das kommende Japano-Rollenspiel Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs (Preview) veröffentlicht. Der Nachfolgetitel zu Ni No Kuni - Der Fluch der weißen Königin setzt erneut auf eine zeichentrickähnliche Grafik, die den bekannten Animefilmen aus dem Hause von Studio Ghibli sehr nahe kommt. Das JRPG wird neben der Playstation-4-Version diesmal auch für den PC umgesetzt.

Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs, das von Publisher Bandai Namco vertrieben wird, erscheint am 19.1.2018, neben einer Standard-Fassung erscheint das Spiel auch in mehreren speziellen Editionen.