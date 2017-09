TGS2017: Neuer Trailer zu Fire Emblem Warriors veröffentlicht [Update]

Switch 3DS

Update:

Von Koei Tecmo wurde jetzt noch ein Trailer zur 3DS-Version von Fire Emblem Warriors nachgereicht.

Ursprüngliche News vom 21.9.2017:

Vom Publisher Koei Tecmo wurde anlässlich der derzeit stattfindenden Tokyo Game Show 2017 ein neuer Trailer zu Fire Emblem Warriors veröffentlicht, um euch einen weiteren spielbaren Charakter aus dem kommenden Prügelspiel näher vorzustellen. Hierbei handelt es sich um die weibliche Celica, bekannt aus Fire Emblem Echoes - Shadows of Valentia.

Im neuesten Ableger der Fire Emblem-Serie, der sich am besten als eine Mischung aus Fire Emblem und Dynasty Warriors beschreiben lässt, steuert ihr bekannte Charaktere aus den beiden Serien, wie beispielweise Xander, Marth oder die weibliche Crom. Ihr könnt euch aber auch mit neuen und exklusiven Helden in die Gefechte stürzen. Mittels gezielter Attacken und unterschiedlichen Kampftaktiken sollt ihr in den Massenschlachten gegen eure zahlreichen Widersacher bestehen.

Fire Emblem Warriors, das in Japan bereits diesen Monat am 28. September veröffentlicht wird, soll in Europa nur knapp einen Monat später, am 20.10.2017, für Nintendo 3DS und Switch erscheinen.